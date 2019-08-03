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抓到「偷鳥賊」懸賞2萬！她放大照片認出「化妝老公」...秒衝回家怒揍一頓

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手機,滑手機,低頭族,傳訊息,電話。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲女子再滑手機時，看見自己的老公竟是偷鳥賊。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸一名女子近日在滑手機時，突然看見微信朋友圈正在尋找「偷鳥賊」，若是找到該名小偷，便能得到5000元（台幣約2.2萬元）的獎賞。不過，正當她將照片放大一看時，卻發現竟是化了妝的老公，當場氣到立刻衝回家將對方打了一頓。

綜合陸媒報導，住在遼寧省葫蘆島市的一名王先生近日開了一間汽車配件商店，由於7月29日當天有事，因此臨時拜託父親幫忙顧店。由於父親是位愛鳥人士，因此他在當天早上7點多時，便將鳥籠掛在店外面的牆上，沒想到才過了短短10幾分鐘就被偷走。

事後，王男和父親透過監視器畫面看見，是一名身穿白T、戴著口罩的光頭男子將鳥籠偷走。王男提到，爸爸已60歲，和這隻鳥有了7年的感情，只有一天沒看見就覺得難受，而這名偷鳥者十分狡猾，他先拿著鳥籠往後院跑，之後又騎電動車返回，好像是企圖讓人錯亂，藉此掩蓋他的罪刑。

看見爸爸丟了鳥之後，每天吃不好、睡不好，因此王男便決定報警，並且在微信朋友圈PO文求助。他表示，「為了儘快找到偷鳥賊，我在朋友圈發出懸賞5000元（台幣約2.2萬元）的消息，後來有多人打電話來詢問，但我跟他們強調，不用親自抓到，只要有正確的資訊讓我找到人就可以。」

▲▼夜貓族,早鳥族,鳥,早起,貓,黑貓。（圖／翻攝自pixabay）

▲女子表示，老公也是一名愛鳥者，事後雖然驚覺自己做錯了，但卻沒有勇氣還回去。（圖／翻攝自pixabay）

直到7月30日晚間，王男才接到一名女子打電話來，還不停哭著求饒。據悉，該名女子當時在朋友圈看到了懸賞訊息，便將照片放大一看，沒想到偷走鳥的竟是自己的老公，而且當時對方不僅戴著口罩還化了妝，讓她驚訝不已。

事後，該名女子打電話給王男，並且哭著說，她看見監視器照片裡的人是老公氣壞了，當下回家後直接大罵老公不爭氣，後來還又拳打腳踢地將對方揍了一頓。據悉，該名女子當晚就將鳥籠還給王男，並且道歉請求原諒，她表示，「老公也很喜歡鳥，屋內陽台都是鳥籠，我們也經常為此事吵架。」

事後，王男表示，我可以原諒不再追究，但警方是否追究不是自己說了算。對此，警方也指出，目前已受理此案並已立案，當事人雙方的私下調解不能作為警方的證據，不過之後會再根據情況給出調解協議書，雙方簽字後就視同法律文書留檔。

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