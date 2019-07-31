　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「魔幻手」拿千元鈔買20元飲料　他當闆娘面前從抽屜偷走6000元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

小偷,偷東西,偷。（圖／達志／示意圖）

▲陳男先拿大鈔要老闆娘找錢，製造混亂後再趁機偷走櫃檯抽屜裡的6000多元。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子深夜在台北市林森北路偷了3個夾娃娃機台，得手共約2萬元的公仔玩偶，接著到附近雜貨店買20元飲料時，先拿千元鈔給老闆娘找錢，馬上改口要付百元鈔，老闆娘找錢後，陳男竟藉口沒拿回剛剛的千元鈔，光明正大翻查櫃台抽屜，順便摸走6000多元，還好全程都被監視器拍下，台北地檢署31日依竊盜、強盜等罪起訴。

據了解，陳男年僅25歲，已在老家彰化多項竊盜紀錄，目前被收押在彰化看守所，而他是在3月20日凌晨3點左右，先在台北市知名不夜城林森北路上的夾娃娃機店，用自備的萬能鑰匙打開3個機台，把裡面的音響喇叭、公仔玩偶「艾斯」、「啾啾鳥」等商品一掃而空。

▲桃園市劉姓男子趁借住田姓友人家時複製鑰匙，伺機潛入竊取5000元還將皮包丟到友人房間嫁禍田姓友人，桃檢依竊盜案申請簡易判決處刑。（圖／視覺中國CFP）

▲陳男在彰化已有竊盜、強盜紀錄，現已被收押在看守所。（示意圖／視覺中國CFP）

之後他再到距離幾百公尺外的1間傳統雜貨店，老闆娘約6、70歲，連基本的收銀機都沒有，現金交易後的錢，就放在充當櫃台用的桌子抽屜裡，而陳男在店內選購了一罐20元飲料，先是拿出千元大鈔，要請老闆娘找錢，馬上又改口，並拿出百元鈔票給老闆娘，老闆娘因此找了80元給陳男。

此時陳男突然表示，還沒拿回剛才的千元鈔，並直接打開櫃檯抽屜要找自己的錢，過程中，陳男孩抬頭把監視器鏡頭拍向其他方向，老闆娘在一旁幫忙揮著手中鈔票說，「沒有啦，在我這在我這」，一邊看著陳男在抽屜內不斷翻動，最後把老闆娘手中的千元鈔搶走離去。

老闆娘事後發現，抽屜裡少了千元、五百元等現金超過6000元而報警，中山分局循線找到陳男，並發現雜貨店雖然傳統老舊，裝設的監視器不但拍下陳男身影，而且把雙方對話完整錄音下來，檢察官根據3名機台主和老闆娘所提事證，31日起訴陳男涉嫌竊盜、強盜等罪。

【其他新聞】

李珍妮罵檢察官「包庇詐欺集團」　永達保險提告「侮辱公務員」

黃琪「白布蓋臉」坐輪椅出庭　問答口吃「激動手抖」

想起國中好友遭霸凌！男大生鍵盤恐嚇老師、同學家長…拒緩起訴：總要面對

ET快訊
遭同居人劈腿　黃捷自爆「有過同性、異性伴侶」：相愛不分性別
大陸8/1起暫停47城市赴台自由行！點名「鑒於當前兩岸關係」
快訊／首次限縮自由行陸客！大陸傳47城市明起停發來台簽證

關鍵字：竊盜,偷竊,雜貨店,抽屜,強盜,娃娃機

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不捨女友遭前夫虐待　男花30萬請國中同學開槍「下手重一點」

「特偵組」復活清查資金流向　恐嚇要「證明清白」婦人險遭詐

浮報助理費涉貪污　高雄市最年輕議員24歲鄭安秝30萬元交保

快訊／貨車司機「踩煞不停」　怕波及無辜自撞電桿1人夾困

警政署下令全台肅槍　全國警嚴打緝獲非法槍78枝

思薇爾公司驚傳歇業大門深鎖　員工爆料薪資發放異常

留美博士縱火狂！8年前扔汽油彈今燒9機車　家中曾搜出爆量汽油彈

台南弟殺兄命案南檢聲押兇嫌　「超過10年重罪」法院裁准

「魔幻手」拿千元鈔買20元飲料　他當闆娘面前從抽屜偷走6000元

派出所做筆錄…女拍桌罵「你們都貪錢」　警冷回：桌子不會痛

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

飛飛親自介紹他跟翔翔　講到老爸名字..秒答「黑哥」

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦

開箱夜市盲包竟獲「近8萬金飾」情侶得意外之財傻眼：要發財了

6年未見！女兒扮傭人騙母討工作 摘下眼鏡後...媽認出秒激動噴淚

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

不捨女友遭前夫虐待　男花30萬請國中同學開槍「下手重一點」

「特偵組」復活清查資金流向　恐嚇要「證明清白」婦人險遭詐

浮報助理費涉貪污　高雄市最年輕議員24歲鄭安秝30萬元交保

快訊／貨車司機「踩煞不停」　怕波及無辜自撞電桿1人夾困

警政署下令全台肅槍　全國警嚴打緝獲非法槍78枝

思薇爾公司驚傳歇業大門深鎖　員工爆料薪資發放異常

留美博士縱火狂！8年前扔汽油彈今燒9機車　家中曾搜出爆量汽油彈

台南弟殺兄命案南檢聲押兇嫌　「超過10年重罪」法院裁准

「魔幻手」拿千元鈔買20元飲料　他當闆娘面前從抽屜偷走6000元

派出所做筆錄…女拍桌罵「你們都貪錢」　警冷回：桌子不會痛

巴西放寬262種農藥法規 　「有毒大豆」引全球致命危機

交到有錢男友！她收下價值35萬鑽戒：好幸福　幾天後接到電話...慘負債135萬

不捨女友遭前夫虐待　男花30萬請國中同學開槍「下手重一點」

影／白色賓士衝撞黑車…警一查卻不見「黑車蹤影」　畫面曝光網驚呆：靈異

志祺七七／歐洲熱浪45.9℃　超高溫提前來襲！

高潞助理拿到勞部167.5萬標案　勞動部：已送監察院調查

賞楓不用人擠人！來日本四國度過秋天

離開人群到日本山陰山陽賞楓！再吃秋蟹、參加祭典

悠閒玩日本山口縣！復古系、海景系、楓葉系美景通通有

從食物車→落腳大安！2男孩創漢堡俱樂部　肉食、素食口味通通有

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

社會熱門新聞

誰發明珍珠奶茶？法院判決出爐了

人妻喝「加料養樂多」昏迷！火鍋..

13年沒滾過床　夫想離婚反被打..

思薇爾泳裝驚爆倒閉！居民：昨天..

他開「春水堂」媒介少女性交易　..

新北鄰長偷吃寡婦3年！辯「手術..

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離..

聯電女主任抓姦在床　求償500..

撿柴棺龜回家養　男臉書曬照險觸..

殺警案更審　曾威豪夫婦否認犯罪

3年全勤畢業遇母喪　18歲資優..

渣警狂劈4女！偷拍激烈交纏再外..

男獨住汽旅疑吸菸引火　13房客..

丈夫友人逼性侵　狗叫聲救了人妻

更多熱門

相關新聞

街友沿路開車門…偷到1萬5人民幣！

台北市松山區16日凌晨4時許，一台停在敦化北路國泰世華銀行旁巷內的車子，裡頭放有現金1萬5000元人民幣，竟遭一名62歲黃姓男街友竊取一空！但黃男到銀行換錢不成，17日中午即被警方逮捕，錢只好一毛不差的全數奉還。

3笨賊扮假警察　拿玩具槍押人下場慘

4少年超商偷現金　鍋蓋頭太好認

載朋友少一頂安全帽　女騎士拿走又放回不起訴原因曝

3歲小孩拿樹葉付錢！真相扯爆：家長教的

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

怨批韓國瑜爆紅　黃捷淚崩談被分手始未

金Samuel殺父兇手抓到了！

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞淚忍到結束

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

誰發明珍珠奶茶？法院判決出爐了

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵輾斃

人妻喝「加料養樂多」昏迷！火鍋店揭可怕真相

13年沒滾過床　夫想離婚反被打臉

黃捷被劈腿！　同居伴侶帶小隻馬回巢直擊

Line更新5大功能　左滑快速回覆訊息、聊天室選單大翻新

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

更多

最夯影音

更多

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面