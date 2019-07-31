「魔幻手」拿千元鈔買20元飲料　他當闆娘面前從抽屜偷走6000元

▲陳男先拿大鈔要老闆娘找錢，製造混亂後再趁機偷走櫃檯抽屜裡的6000多元。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子深夜在台北市林森北路偷了3個夾娃娃機台，得手共約2萬元的公仔玩偶，接著到附近雜貨店買20元飲料時，先拿千元鈔給老闆娘找錢，馬上改口要付百元鈔，老闆娘找錢後，陳男竟藉口沒拿回剛剛的千元鈔，光明正大翻查櫃台抽屜，順便摸走6000多元，還好全程都被監視器拍下，台北地檢署31日依竊盜、強盜等罪起訴。

據了解，陳男年僅25歲，已在老家彰化多項竊盜紀錄，目前被收押在彰化看守所，而他是在3月20日凌晨3點左右，先在台北市知名不夜城林森北路上的夾娃娃機店，用自備的萬能鑰匙打開3個機台，把裡面的音響喇叭、公仔玩偶「艾斯」、「啾啾鳥」等商品一掃而空。

▲陳男在彰化已有竊盜、強盜紀錄，現已被收押在看守所。（示意圖／視覺中國CFP）

之後他再到距離幾百公尺外的1間傳統雜貨店，老闆娘約6、70歲，連基本的收銀機都沒有，現金交易後的錢，就放在充當櫃台用的桌子抽屜裡，而陳男在店內選購了一罐20元飲料，先是拿出千元大鈔，要請老闆娘找錢，馬上又改口，並拿出百元鈔票給老闆娘，老闆娘因此找了80元給陳男。

此時陳男突然表示，還沒拿回剛才的千元鈔，並直接打開櫃檯抽屜要找自己的錢，過程中，陳男孩抬頭把監視器鏡頭拍向其他方向，老闆娘在一旁幫忙揮著手中鈔票說，「沒有啦，在我這在我這」，一邊看著陳男在抽屜內不斷翻動，最後把老闆娘手中的千元鈔搶走離去。

老闆娘事後發現，抽屜裡少了千元、五百元等現金超過6000元而報警，中山分局循線找到陳男，並發現雜貨店雖然傳統老舊，裝設的監視器不但拍下陳男身影，而且把雙方對話完整錄音下來，檢察官根據3名機台主和老闆娘所提事證，31日起訴陳男涉嫌竊盜、強盜等罪。

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