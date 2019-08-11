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南港賣場餐廳七夕啤酒大賽　黑衣男趁亂混入…30秒偷完包落跑

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記者孫于珊／台北報導

台北市南港區某知名賣場裡的餐廳7日晚間7時許發生竊案，一群朋友相約聚餐歡度七夕情人節，不料吳姓男子放在座位上的包包竟被一名黑衣男偷走！店家監視器也拍到歹徒行竊過程約才30秒，吳男事後報警處理，並在臉書《我是南港人》發文提醒大家要小心，可能是慣犯。

▲▼黑衣男趁亂混進餐廳行竊。（圖／翻攝自臉書《我是南港人》）

▲黑衣男趁亂混進餐廳偷包包，警方循線追查中。（圖／翻攝自臉書《我是南港人》，下同）

吳男貼文指出，竊賊特徵為身高約175公分、年約35歲、身穿黑短T（圓形海賊王喬巴logo）、黑長褲、黑灰色布希鞋、黑後背包的中年男子，且表示，Citylink入口外監視器除了拍到犯案黑衣人，還拍到一名白衣人觀察店內很久，眼神一直注意天花板攝影機及店內活動狀況。

而店內監視器畫面顯示，小偷從大門左側跟門口服務生揮手走進來，此時正好在舉行情人節喝啤酒大賽，約30秒後活動結束，黑衣男見快來不及便趕快下手，然後由右側出去躲在角落將偷來的包包藏入自己的後背包離開。至於畫面中，犯嫌衣服呈藍色，是因為店內燈光昏暗，紅外線監視器照出來的顏色偏差所致。

▲▼黑衣男趁亂混進餐廳行竊。（圖／翻攝自臉書《我是南港人》）

吳男說，他當時剛好帶2名小朋友去上廁所，而同桌朋友則參加活動及幫忙拍攝，所以包包有一小段時間沒人看顧。據了解，被偷的包包中內含一支iphone手機、現金約3千元、一把車鑰匙、存摺和印章等貴重物。此外，手機最後定位顯示在內湖三總入口大門附近，約晚上8時10分左右被關機。

警方獲報後，已積極調閱監視器追調查，目前仍在循線追緝中，同時也呼籲，「意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者」，將觸犯刑法第320條《竊盜罪》，可處5年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金，請民眾別以身試法。

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