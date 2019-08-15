騙漢光留守卻「帶同袍老婆赴日玩5天」　少校妻求償60萬逆轉剩0元

記者黃翊婷／綜合報導

國防部軍事情報局林姓少校去年被岳母踢爆，向老婆謊稱要留守漢光演習，結果卻帶著同袍的徐姓妻子一起到日本旅遊，甚至同住一間房。林妻氣得對丈夫、徐女提告求償60萬元，橋頭地院一審判決應賠償20萬元，雙方不服上訴，高雄高分院二審卻因為證據不足出現大逆轉，改判林、徐兩人免賠。

▲林妻指控丈夫和徐女一起到日本旅遊，還牽手同行。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

林男與妻子是在2014年間結婚，且與徐女的丈夫是軍中同袍，兩家人其實很熟，沒想到他卻在2018年6月被岳母爆料，瞞著妻子帶小三到日本旅遊，岳母甚至跑到總統府陳情，還接受媒體採訪在鏡頭前痛斥他，事後甚至把新聞畫面截下PO上臉書「爆料公社」。

雖然林男反控岳母大動作散播家醜，害他的名譽操守受到質疑，提告求償80萬元的精神撫慰金，卻被橋頭地院一審法官駁回，這起案件目前仍在上訴中。不過，林妻為了捍衛自己的權益，也對丈夫、徐女提告求償60萬元，她主張，丈夫謊稱2018年6月3日至7日因為漢光演習的關係，必須留守，沒想到卻是帶著徐女到日本5日遊，她在小港機場撞見這一幕，隨即委託徵信社調查，這才知道兩人不僅一同出國旅遊，還睡在同一間房、一起牽手，行為舉止相當親密，顯然已經侵害到她的配偶權。

▲林男原本是要和同袍夫妻跟團出國。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

對此，林男反駁，他與妻子早在2018年4月間就開始協商離婚事宜，日本5日遊原本是要跟同袍夫妻一起去玩，可惜徐女的丈夫因為漢光演習無法同行。徐女也表示，旅行社告知已經滿團，如果要改成單人房就得補差價，他們為了省錢才會決定同住一房，這件事丈夫不僅事先知情，也有同意。

橋頭地院一審法官認為，林男與徐女在旅遊期間同進同出，的確容易讓外人誤會，因此判他們須賠償林妻20萬元。全案上訴至高雄高分院，二審合議庭勘驗出遊的照片，認為他們的行為舉止並沒有特別親密或是牽手同行，縱使同住一房並非常態，但徐女的丈夫確實知情也同意了，加上沒有其他直接或是間接的證據，最後逆轉裁定兩人免賠確定，全案不得再上訴。