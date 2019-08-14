颱風走了！海灘現「數公里牡蠣」　遊客爽一袋袋扛走：吃海鮮大餐囉

▲山東西海岸海軍公園附近海灘颱風之後出現大量牡蠣，市民與遊客們開心狂撿。（圖／翻攝自微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

颱風利奇馬在大陸肆虐造成嚴重災情，不過隨著暴風圈逐漸遠離，在雨後天晴之後，山東有市民發現，在西海岸海軍公園附近海灘出現大量海鮮，綿延數公里，隨便撈都一大袋，也因次成為當地最新「熱門景點」。

綜合陸媒報導，家住西海岸的一位柳先生爆料，西海岸海軍公園的海灘上鋪滿了厚厚一層牡蠣，甚至不需要用手檢，直接用鐵鏟一袋一袋扛回家。到了現場一看，海灘上全是忙著「撿寶」的遊客們。

附近一名居民趙先生開心展示自己的戰果炫耀，「你看，這是才來了不到一個小時，就已經撿了這麼多牡蠣了。我和朋友約好了，今天中午就來個海鮮宴。喝著二鍋頭，吃著牡蠣，別提多帶勁了！」

趙先生也透露，不只海軍公園海灘上有，東方影都的海灘上也有很多。從東方影都到海軍公園沿線的海灘上，凡是有礁石的地方，就鋪滿厚厚的海蠣子，吸引了很多人前往撿拾，人潮直到漲潮之後才依依不捨的離開。

青島市疾控中心專家提醒，颱風容易造成環境衛生條件惡化，加劇腸道傳染病傳播風險，主要有細菌性痢疾、霍亂、傷寒和副傷寒，以及甲型肝炎、戊型肝炎、手足口病等。

專家提醒市民，最近盡量不要吃生的海（水）產品，不喝生水；盡量喝開水和合格的瓶裝水；不吃未洗凈的瓜果、蔬菜，少吃涼拌菜；防止飯菜、食物被蒼蠅叮爬；保持良好的手衛生，接觸食物要洗手，但千萬不要用污染的水洗漱等。