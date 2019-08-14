　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

更新／升級「豪雨」警報＋大潮來了！西南風暴雨接力　夜襲南高屏3縣市

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼升級「豪雨」警報＋大潮來了！西南風暴雨接力　夜襲南高屏3縣市。（圖／中央氣象局）

▲適逢大潮，南高屏3縣市再發「大雨特報」。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

大雨特報再臨！中央氣象局13日晚間9時30分針對南高屏3縣市發布「豪雨特報」，14日清晨至上午間，受西南風影響，中南部地區易有短時強降雨，將有局部大雨或豪雨發生。預計到了白天中南部地區降雨稍緩和，但適逢大潮期間，低窪地區慎防積淹水。

【02:46更新】氣象局14日凌晨2時15分更新為「豪雨特報」，屏東縣已出現局部大雨或豪雨，春日鄉大漢山測站過去2小時累積雨量已達89毫米，來義鄉南和測站84毫米，台南及高雄也將有局部大雨發生機率。

請繼續往下閱讀...

氣象局預報員陳伊秀指出，13日凌晨到清晨受西南風以及局部地區環流輻合效應影響，台中以南降雨特別明顯，台南、屏東都出現時雨量破百毫米的強降雨，14日環境場還是偏西南風，清晨台中以南留意短時強降雨，白天降雨才會緩和。

▲▼升級「豪雨」警報＋大潮來了！西南風暴雨接力　夜襲南高屏3縣市。（圖／中央氣象局）

▲▼西南風挾暴雨接力，再炸南高屏3縣市。（圖／中央氣象局）

▲▼大潮來襲「大雨」又報到！西南風暴雨接力　南高屏3縣市警戒。（圖／中央氣象局）

預計深夜至14日清晨持續受西南風與局部地區環流輻合影響，氣象局預報，中南部仍易有短時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，東南部也有局部短暫陣雨，白天中南部地區降雨稍緩和，其他地區則為多雲時晴，午後山區及近山區平地偶有局部短暫雷陣雨。另外，適逢大潮期間，提醒民眾，低窪地區應慎防積淹水，連日降雨，中南部山區嚴防坍方、落石等現象。

氣象局指出，環境的西南風帶來潮濕且不穩定空氣，與陸風的輻合作用發展出旺盛對流所致。北部及東半部位於西南風背風面，背風沉降及太陽加熱造成高溫發生，讓東北及西南部地區宛如兩個不同的世界。

至於第10號柯羅莎（Krosa）輕度颱風位於台北東北東方1350公里海面上，以時速13公里速度，持續向西北朝日本前進，其外圍環流非常廣闊，台灣、菲律賓及南海都吹著明顯的西南風，帶來充沛水氣，造成清晨中南部劇烈降雨。

氣象局預計，未來仍持續受西南風吹拂影響15至18日（周四至周日）中南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，尤其15、16日西南風增強，水氣明顯增多，中南部易有短時強降雨，並有局部豪雨發生。

▼中南部豪雨持續，清晨至上午慎防劇烈降雨。

▲▼「每天有劇烈強降雨」柯羅莎帶動新一波西南風增強　「2種雨彈」狂灌中南部。（圖／中央氣象局）

▼屏東、台南13日凌晨大雷雨，時雨量破百毫米。（圖／中央氣象局）

▲▼「每天有劇烈強降雨」柯羅莎帶動新一波西南風增強　「2種雨彈」狂灌中南部。（圖／中央氣象局）

ET快訊
快訊／百名港警衝入機場救陸客　一度拔槍、噴辣椒水驅離示威者
野生曾之喬路邊洗手被拍！一彎腰「掉出超兇半球」網一看全瘋了

關鍵字：氣象,氣象雲,中央氣象局,西南風,大雨特報,柯羅莎颱風,颱風

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「每天有劇烈強降雨」柯羅莎帶動新一波西南風增強　「2種雨彈」狂灌中南部

快訊／台南市政府宣布「明天正常上班上課」　風雨趨緩未達標準

影／氣象局曝大雷雨狂襲中南部原因　「明凌晨至清晨可能再來一次」

更新／升級「豪雨」警報＋大潮來了！西南風暴雨接力　夜襲南高屏3縣市

「隔壁的工藝家」台北開跑！台灣40個工藝社區與日本交流巡迴展出

快訊／大潮來襲「大雨」又報到！西南風暴雨接力　南高屏3縣市夜發警報

「每天有劇烈強降雨」柯羅莎帶動新一波西南風增強　「2種雨彈」狂灌中南部

快訊／台南市政府宣布「明天正常上班上課」　風雨趨緩未達標準

一接到這通電話就淚崩！優人神鼓大火「樂器特殊打造」可能募款

雨吞200萬賓士！停車場「30分鐘淹過車身」車主秒逃：水狂灌下來

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

火箭少女101合唱百位觀眾《卡路里》　現場突出現283面鏡子...超震撼！

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「牠沒有眼睛」

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

台南茶飲店隱藏餐點「小卷麵」　爆量30隻鋪好鋪滿！網：麵在哪

法師普渡大秀自創「狂爆電音舞」　信徒看傻...網笑：好兄弟開趴囉

更新／升級「豪雨」警報＋大潮來了！西南風暴雨接力　夜襲南高屏3縣市

「隔壁的工藝家」台北開跑！台灣40個工藝社區與日本交流巡迴展出

快訊／大潮來襲「大雨」又報到！西南風暴雨接力　南高屏3縣市夜發警報

「每天有劇烈強降雨」柯羅莎帶動新一波西南風增強　「2種雨彈」狂灌中南部

快訊／台南市政府宣布「明天正常上班上課」　風雨趨緩未達標準

一接到這通電話就淚崩！優人神鼓大火「樂器特殊打造」可能募款

雨吞200萬賓士！停車場「30分鐘淹過車身」車主秒逃：水狂灌下來

香港機場再癱瘓！即起停止旅客報到　13日最新「航班異動」懶人包

罕見病「後鼻孔嚴重狹窄」　發現嬰兒呼吸困難不喝奶儘快就醫

影／氣象局曝大雷雨狂襲中南部原因　「明凌晨至清晨可能再來一次」

「違建又堆滿汽油！」2女受困汽修廠火窟慘死　建管處：經常有人檢舉

瘋傳他中20億威力彩！捐「 賓士CLA」2台抽獎…2萬網友留言卻慘了

更新／升級「豪雨」警報＋大潮來了！西南風暴雨接力　夜襲南高屏3縣市

川普指解放軍在香港邊境集結　「大家為什麼要譴責美國」

聽到柯文哲…郭台銘秒抬頭笑了！首度鬆口回應　連3答「以他說的為準」

「郭柯王」三方會面時間地點曝光！選定千人場面公開合體

前世界第一AV女優卡莉法自爆片酬 粉絲驚呼：這麼少？

門口被連停4天！名嘴氣炸「鐵棍亂舞」狂毆…車主滿身血超慘

曾治豪18歲生日約女友「裸體騎馬打仗」　突開燈：Surprise！20親友全看光

朴敏英《她的私生活》熱搜西裝穿搭　全來自這「兩個品牌」

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

開進地下道！5歲女兒突安靜…一..

男抱6箱狂搬N趟…他逛好市多看..

即／豪雨又來了！暴雨接力炸3縣..

每天劇烈強降雨　2種雨彈再灌中..

住汽車旅館遇7怪事　尪退房後1..

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網..

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到..

工具人大覺醒　女方爆氣：拿你好..

員工切蔥！主廚一瞥垃圾桶　整片..

氣象局示警：明凌晨大雷雨恐再襲..

買飲料付200元紙鈔！超商店員..

Line「1人群組」超狂用法曝..

世界唯二名車現蹤　網目光卻在...

雨吞200萬賓士！車主秒逃：水..

更多熱門

相關新聞

每天劇烈強降雨　2種雨彈再灌中南部

中央氣象局預報14日清晨中南部仍易有短時強降雨，並有局部豪大雨發生。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，未來2天暴雨仍可能發展，隨著第10號颱風柯羅莎（Krosa）北上，牽引西南季風吹向台灣，15日（周四）西南風明顯增強，西半部除了有持續降雨，還有對流短時強降雨，中南部到18日（周日）前大氣非常不穩定，每天都有局部劇烈降雨。

氣象局示警：明凌晨大雷雨恐再襲中南部

颱風開法拉利　一上高速就爆了　

熱氣球嘉年華閉幕　吸引百萬人潮22億商機

大雷雨即刻再炸「台南、高雄」

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

館長宣布參選2020！網嚇傻：總統好

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

獨／黃國昌棄選區域立委　時力大崩解

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

洪慈庸退黨　周偉航：投票輸就跑

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

即／百名港警衝入機場救援陸客

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

23歲清純女星出櫃認愛！甜吻女友放閃

冤魂請「黑令旗」索命　兇手遭火車輾過慘死

《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》

辣模裸穿緊身背心　「胸前2點穿環」全看光

限量10000個！「迷你乖乖」悠遊卡可愛炸裂　小7獨賣手刀收藏

更多

最夯影音

更多

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面