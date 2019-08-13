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「每天有劇烈強降雨」柯羅莎颱風帶動西南風增強　彭啟明：2種雨彈灌中南部

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▲▼「每天有劇烈強降雨」柯羅莎帶動新一波西南風增強　「2種雨彈」狂灌中南部。（圖／翻攝NOAA）

▲柯羅莎北上帶動新一波西南風增強，台灣「每天都有劇烈強降雨」。（圖／翻攝NOAA） 

記者許力方／綜合報導

中央氣象局預報14日清晨中南部仍易有短時強降雨，並有局部豪大雨發生。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，未來2天暴雨仍可能發展，隨著第10號颱風柯羅莎（Krosa）北上，牽引西南季風吹向台灣，15日（周四）西南風明顯增強，西半部除了有持續降雨，還有對流短時強降雨，中南部到18日（周日）前大氣非常不穩定，每天都有局部劇烈降雨。

氣象局表示，13日凌晨至清晨因水氣增多，加上西南風與局部地區環流輻合影響，台中以南有局部短時強降雨現象，其中屏東縣春日鄉時雨量達115.5毫米，台南歸仁區111.5、高雄茄萣區85毫米，一直到白天中南部仍有短暫陣雨或雷雨，預計14日清晨持續受西南與局部地區環流輻合影響，中南部仍易有短時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，東南部也有局部短暫陣雨，白天降雨稍緩和。

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▲▼「每天有劇烈強降雨」柯羅莎帶動新一波西南風增強　「2種雨彈」狂灌中南部。（圖／中央氣象局）

▲▼「每天有劇烈強降雨」柯羅莎帶動新一波西南風增強　「2種雨彈」狂灌中南部。（圖／中央氣象局）

▲西南風陸續增強，未來2天暴雨還會發展。（圖／中央氣象局）

彭啟明13日晚間在《兩分鐘報天氣》中提醒，至少到18日前都受西南風影響，中南部大氣非常不穩定，每天都有局部劇烈降雨，好消息是，未來一周還沒有颱風新生成的跡象。至於為什麼下暴雨，有3個原因，第一是利奇馬北上過程，帶動西南季風往台灣發展，第二是北方高壓明顯南下，高壓相對前緣不穩定帶在台灣上空，讓對流發展很好，第三是柯羅莎同時帶動新一波西南季風發展，未來幾天會陸續增強，14、15日（周三、四）暴雨還可能發展起來。

彭啟明進一步說明，暴雨之所以下在清晨，和海陸風環流與西南風互動有關，這波西南風帶來較多水氣，使得台灣附近大氣環境變得不穩定，中南部位於迎風面，近兩天深夜至上午在陸風與西南風交會處發展出許多對流系統，海峽也有線狀對流發展，因風速較微弱，緩慢移入西半部地區，造成局部地區雨勢不斷。劇烈降雨14日會稍緩，沿海至平地一帶依然有短時強降雨，時多時小，很容易有中小尺度天氣系統突然冒出來，帶來劇烈降雨。

「未來一周將受西南風的變化而定！」彭啟明指出，隨著柯羅莎颱風往日本北上，西南季風的強風區域將會被颱風往北牽引，逐漸吹向台灣附近，預計15日開始西南風有明顯增強趨勢，西半部近山地區除了地形作用的長延時降雨，還有對流系統發展造成的短延時強降雨。

▼屏東春日時雨量高達115.5毫米。（圖／中央氣象局）

▲▼「每天有劇烈強降雨」柯羅莎帶動新一波西南風增強　「2種雨彈」狂灌中南部。（圖／中央氣象局）

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