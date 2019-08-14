　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「中南部雨要連下好多天，下周五前大環境沒變」　賈新興曝颱風生成兩段活躍期

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今中南部仍要防豪大雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中南部連三天防豪雨！中央氣象局今天（14日）清晨對南部三縣市發布豪大雨特報，氣象局提醒，今起至周五（16日）中南部地區易有短時強降雨，並有局部豪雨發生的機率。天氣風險公司總監、全台唯一災害性天氣預報士賈新興表示，中南部的雨要連下好多天，至少到下周五（23日）前整個大環境都還沒改變，並分享未來「颱風生成兩段活躍期」時間。

豪雨特報：屏東縣

請繼續往下閱讀...

大雨特報：台南市、高雄市

氣象局表示，今凌晨至上午間持續受西南風與局部地區環流輻合影響，中南部地區仍易有短時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，東南部地區也有局部短暫陣雨，下半天中南部地區降雨逐漸緩和，其他地區則為多雲時晴，午後山區及近山區平地偶有局部短暫雷陣雨，適逢大潮期間，低窪地區應慎防積淹水；溫度方面，桃園以北仍有36度以上高溫發生的機率，其他地區高溫約32至34度。

氣象局指出，第10號輕度颱風柯羅沙持續朝日本方向前進，今、周四（15日）將開始影響日本的天氣，欲前往日本的朋友請留意此颱風最新動態。

▼今晨0時至清晨5時半降雨仍集中在中南部。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖顯示幾乎全台有雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周四至周日（18日）西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，東南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲時晴，午後有局部短暫雷陣雨。氣象局特別提醒，周四及周五西南風增強，水氣明顯增多，中南部易有短時強降雨，也有局部豪雨發生的機率，且適逢大潮期間，低窪地區應慎防積淹水。

氣象局表示，本周北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區容易有長浪發生，海邊活動請注意安全，其中東北角海邊易有突發性大浪發生的機會，海邊活動請注意安全；下周三（21日）至下周五北部、東半部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局預報，下周一（19日）、下周二（20日）環境風場轉偏東北風，迎風面的北部及東半部地區降雨機率稍增、有局部短暫陣雨，中南部降雨趨緩，但南台灣仍有些局部短暫陣雨，中部地區轉為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

▼賈新興貼出今年7月1日至8月9日觀測西北太平洋季風指標。（圖／翻攝賈新興臉書）

天氣圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興13日在臉書發文「更新颱風生成活躍期」，他指出，好多朋友除關心目前南部的降雨，也關心未來颱風的生成；針對中南部降雨部分，下周五前大環境沒變，他11日在柯羅莎颱風的提醒中有提到，中南部的雨要連下好多天，至少到下周五前整個大環境都還沒改變，中南部的朋友也請多密切關注。

賈新興提到，颱風的生成以西北太平洋季風指標為主，先看看實際的狀況，可發現西北太平洋季風指標7月29日後指標突破6，並持續至8月上旬，這期間接連生成4個颱風；颱風生成期兩段式，預估下周一後指標又再次突破6，並持續至下下周一（26日）左右，隨後指標略為減弱至9月2日再次增強，並持續至9月21日，隨時更新最新的狀況，也請大家多多關注。

氣象局則在最新一期的「月長期天氣展望」提到，未來兩周（8月10日至23日）西北太平洋熱帶擾動較為活躍，惟模式對熱帶系統的預報不確定性較大，請隨時注意本局所發布的最新預報資訊。

▼賈新興預估未來兩周颱風生成活躍期。（圖／翻攝賈新興臉書）

天氣圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

▼賈新預估颱風生成活躍期。（圖／翻攝賈新興臉書）

天氣圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

ET快訊
投票輸了就跑！人渣文本再爆「洪慈庸退黨內幕」：真的很帥的民主
聽到柯文哲…郭台銘秒抬頭笑了！首度鬆口連3答「以他說的為準」
不識字貴婦「9億存款」遭行員盜用投資慘賠　通報反被銀行求償7
川普：美情報指解放軍在香港邊境集結　呼籲各方冷靜

關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,賈新興,颱風

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

終於有乾淨的水可以喝了！　台生赴柬埔寨助小學生建過濾水塔

「中南部雨要連下好多天，下周五前大環境沒變」　賈新興曝颱風生成兩段活躍期

更新／升級「豪雨」警報＋大潮來了！西南風暴雨接力　夜襲南高屏3縣市

「隔壁的工藝家」台北開跑！台灣40個工藝社區與日本交流巡迴展出

快訊／大潮來襲「大雨」又報到！西南風暴雨接力　南高屏3縣市夜發警報

「每天有劇烈強降雨」柯羅莎帶動新一波西南風增強　「2種雨彈」狂灌中南部

快訊／台南市政府宣布「明天正常上班上課」　風雨趨緩未達標準

一接到這通電話就淚崩！優人神鼓大火「樂器特殊打造」可能募款

雨吞200萬賓士！停車場「30分鐘淹過車身」車主秒逃：水狂灌下來

香港機場再癱瘓！即起停止旅客報到　13日最新「航班異動」懶人包

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

火箭少女101合唱百位觀眾《卡路里》　現場突出現283面鏡子...超震撼！

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「牠沒有眼睛」

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

台南茶飲店隱藏餐點「小卷麵」　爆量30隻鋪好鋪滿！網：麵在哪

吳宗憲為嗆網紅道歉：我錯了！　聽到連千毅下戰帖「我不知道這個人」

終於有乾淨的水可以喝了！　台生赴柬埔寨助小學生建過濾水塔

「中南部雨要連下好多天，下周五前大環境沒變」　賈新興曝颱風生成兩段活躍期

更新／升級「豪雨」警報＋大潮來了！西南風暴雨接力　夜襲南高屏3縣市

「隔壁的工藝家」台北開跑！台灣40個工藝社區與日本交流巡迴展出

快訊／大潮來襲「大雨」又報到！西南風暴雨接力　南高屏3縣市夜發警報

「每天有劇烈強降雨」柯羅莎帶動新一波西南風增強　「2種雨彈」狂灌中南部

快訊／台南市政府宣布「明天正常上班上課」　風雨趨緩未達標準

一接到這通電話就淚崩！優人神鼓大火「樂器特殊打造」可能募款

雨吞200萬賓士！停車場「30分鐘淹過車身」車主秒逃：水狂灌下來

香港機場再癱瘓！即起停止旅客報到　13日最新「航班異動」懶人包

香港機管局傳「緊急申請禁制令」阻市民佔領！機場今晨恢復運作

韓國瑜喝花酒錢付乾淨沒？　黃光芹曝「酒國文化」：歡迎女服務員爆料

終於！三重7公尺高「瀑布滑草場」18日啟用　免費玩還送滑草版

山田孝之愛演真人真事「清新到暗黑」《AV帝王》增胖穿大內褲零偶包 會見本尊取經

高雄房東口味特殊…「學術研究」3千買正妹排泄物　20仙女揪團發大財

《通靈》學姊爆熱戀八三夭阿電！　甜蜜「摳背摸屁」肉麻調情撩火

蘋果「凹陷斑點」不是爛掉！專家解析「苦痘症」：是生理障礙

基本工資決戰就在今日！　勞團喊漲5%、資方堅持「凍漲」

終於有乾淨的水可以喝了！　台生赴柬埔寨助小學生建過濾水塔

職場最厭世的星座TOP 4　魔羯、處女就是標準「Yes Man」

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

開進地下道！5歲女兒突安靜…一..

即／豪雨又來了！暴雨接力炸3縣..

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網..

男抱6箱狂搬N趟…他逛好市多看..

每天劇烈強降雨　2種雨彈再灌中..

住汽車旅館遇7怪事　尪退房後1..

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到..

工具人大覺醒　女方爆氣：拿你好..

氣象局示警：明凌晨大雷雨恐再襲..

員工切蔥！主廚一瞥垃圾桶　整片..

買飲料付200元紙鈔！超商店員..

世界唯二名車現蹤　網目光卻在...

Line「1人群組」超狂用法曝..

中南部連3天防豪雨　賈新興曝「..

更多熱門

相關新聞

颱風天馬桶堵住　女作家逼10分鐘修好

28歲的作家張曉晗本月10日在微博PO文聲稱，當天因為颱風上海下著暴雨，她家的馬桶卻堵住了，自己動手通了2個小時都沒用，於是打電話給物業管理（房地產管理）人員，要求對方不管雨多大，10分鐘後就得派人來幫忙通馬桶，不然就要報警。文章一出隨即在微博引發熱烈討論，還有不少知名博主跳出來反酸張曉晗是在炫富。

即／豪雨又來了！暴雨接力炸3縣市

每天劇烈強降雨　2種雨彈再灌中南部

氣象局示警：明凌晨大雷雨恐再襲中南部

颱風開法拉利　一上高速就爆了　

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

館長宣布參選2020！網嚇傻：總統好

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

洪慈庸退黨　周偉航：投票輸就跑

獨／黃國昌棄選區域立委　時力大崩解

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

即／百名港警衝入機場救援陸客

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

冤魂請「黑令旗」索命　兇手遭火車輾過慘死

23歲清純女星出櫃認愛！甜吻女友放閃

即／豪雨又來了！暴雨接力炸3縣市

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被銀行求償7億　

辣模裸穿緊身背心　「胸前2點穿環」全看光

更多

最夯影音

更多

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面