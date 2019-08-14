「中南部雨要連下好多天，下周五前大環境沒變」　賈新興曝颱風生成兩段活躍期

▲今中南部仍要防豪大雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中南部連三天防豪雨！中央氣象局今天（14日）清晨對南部三縣市發布豪大雨特報，氣象局提醒，今起至周五（16日）中南部地區易有短時強降雨，並有局部豪雨發生的機率。天氣風險公司總監、全台唯一災害性天氣預報士賈新興表示，中南部的雨要連下好多天，至少到下周五（23日）前整個大環境都還沒改變，並分享未來「颱風生成兩段活躍期」時間。

豪雨特報：屏東縣

請繼續往下閱讀...

大雨特報：台南市、高雄市

氣象局表示，今凌晨至上午間持續受西南風與局部地區環流輻合影響，中南部地區仍易有短時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，東南部地區也有局部短暫陣雨，下半天中南部地區降雨逐漸緩和，其他地區則為多雲時晴，午後山區及近山區平地偶有局部短暫雷陣雨，適逢大潮期間，低窪地區應慎防積淹水；溫度方面，桃園以北仍有36度以上高溫發生的機率，其他地區高溫約32至34度。

氣象局指出，第10號輕度颱風柯羅沙持續朝日本方向前進，今、周四（15日）將開始影響日本的天氣，欲前往日本的朋友請留意此颱風最新動態。

▼今晨0時至清晨5時半降雨仍集中在中南部。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖顯示幾乎全台有雨。（圖／氣象局）



氣象局說，周四至周日（18日）西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，東南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲時晴，午後有局部短暫雷陣雨。氣象局特別提醒，周四及周五西南風增強，水氣明顯增多，中南部易有短時強降雨，也有局部豪雨發生的機率，且適逢大潮期間，低窪地區應慎防積淹水。

氣象局表示，本周北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區容易有長浪發生，海邊活動請注意安全，其中東北角海邊易有突發性大浪發生的機會，海邊活動請注意安全；下周三（21日）至下周五北部、東半部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局預報，下周一（19日）、下周二（20日）環境風場轉偏東北風，迎風面的北部及東半部地區降雨機率稍增、有局部短暫陣雨，中南部降雨趨緩，但南台灣仍有些局部短暫陣雨，中部地區轉為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

▼賈新興貼出今年7月1日至8月9日觀測西北太平洋季風指標。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興13日在臉書發文「更新颱風生成活躍期」，他指出，好多朋友除關心目前南部的降雨，也關心未來颱風的生成；針對中南部降雨部分，下周五前大環境沒變，他11日在柯羅莎颱風的提醒中有提到，中南部的雨要連下好多天，至少到下周五前整個大環境都還沒改變，中南部的朋友也請多密切關注。

賈新興提到，颱風的生成以西北太平洋季風指標為主，先看看實際的狀況，可發現西北太平洋季風指標7月29日後指標突破6，並持續至8月上旬，這期間接連生成4個颱風；颱風生成期兩段式，預估下周一後指標又再次突破6，並持續至下下周一（26日）左右，隨後指標略為減弱至9月2日再次增強，並持續至9月21日，隨時更新最新的狀況，也請大家多多關注。

氣象局則在最新一期的「月長期天氣展望」提到，未來兩周（8月10日至23日）西北太平洋熱帶擾動較為活躍，惟模式對熱帶系統的預報不確定性較大，請隨時注意本局所發布的最新預報資訊。

▼賈新興預估未來兩周颱風生成活躍期。（圖／翻攝賈新興臉書）

▼賈新預估颱風生成活躍期。（圖／翻攝賈新興臉書）