15日登陸西日本！柯羅莎恐帶暴風、破1000毫米雨量　九州、四國急防災

▲柯羅莎的暴風圈已經開始影響西日本。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者林瑩真／編譯

今年第10號颱風「柯羅莎」（Krosa）帶著大型暴風圈靠近西日本，預計15日登陸，並對九州、四國、紀伊半島造成影響，包括超過1000毫米雨量的豪雨，以及強風、長浪等災情。

日本氣象廳指出，柯羅莎在今晨9時位於離鹿兒島縣種子島南東方海面280公里的海面上，以每小時10公里的速度往北西前進，最大風速30公尺，最大瞬間風速達40公尺，颱風中心至半徑240公里以內則有風速25公尺的暴風。

氣象廳表示，柯羅莎將持續朝九州、四國接近，預計15日登陸西日本，恐帶來超過1000毫米雨量的豪雨；16日時，西日本及東日本太平洋側則要注意雷雨，部分地區會有一小時80毫米以上的雨量。

氣象廳預測，15日起的24小時內雨量，九州南部、四國、東海500毫米；九州北部、近畿400毫米；鹿兒島縣奄美地區150毫米；關東甲信120毫米；16日起的24小時內雨量，四國、東海約600至800毫米；近畿400至600毫米；九州北部、中國、北陸、關東甲信200至300毫米；九州南部100至200毫米。

氣象廳提醒，西日本各地注意強風，以及沿海地區長浪問題，豪雨也會帶來河水暴漲、土石災害等災情。