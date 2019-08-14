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5歲女童搭扶梯「手臂慘遭捲入」！痛爆趴地哭喊：我要找爸爸…皮膚撕裂了

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名5歲女童近日和家人逛商場搭乘手扶梯，不料因為沒有將手及時移開，導致左手臂當場被捲進扶梯內。民眾目睹慘況後立刻按下緊急按鈕，並且通報消防單位救援。女童在解救過程中因為疼痛難耐，所以不斷放聲哭喊「要找爸爸」，讓人看了十分心疼。據悉，女童除了手臂肌肉挫傷外，皮膚也當場撕裂了，所幸縫合後已經沒有大礙。

▲▼女童手臂遭捲入，痛到哭喊找爸爸。（圖／翻攝自微薄）

▲女童手臂遭扶梯捲入，痛到哭喊找爸爸。（圖／翻攝自微博）

▼女童皮膚當場裂開了。（圖／翻攝自微博）

▲▼女童手臂遭捲入，痛到哭喊找爸爸。（圖／翻攝自微薄）

綜合陸媒報導，事件發生在湖北省漢川市，女童12日和家人在商場搭手扶梯時，手臂不慎被捲進扶梯的閘口，路過民眾見狀後，匆忙地按下緊急按鈕讓手扶梯暫停運作；女童因為傷口劇痛的關係不斷嚎啕大哭，引起路人圍觀。商場工作人員表示，當時女童一直呈現弓著的狀態，手臂和身體明顯不平衡，於是用枕頭墊在她的身體下，希望能減緩疼痛感。

女童在等待救援時一直哭喊，「我要爸爸！我要跟爸爸打電話！」希望能藉此得到安全感；消防人員則持續為她擦汗、擦眼淚，並且拿出手機播放卡通影片，想轉移女童注意力，不過移動器械的同時都讓女童手臂疼痛感加倍，最終只好將手扶梯的檔板拆開，再果斷挪出稚嫩的小手完成救援。

▼女童看著卡通想轉移注意力，但手臂仍舊相當疼痛。（圖／翻攝自微薄）

▲▼女童手臂遭捲入，痛到哭喊找爸爸。（圖／翻攝自微薄）

據悉，整個救援流程大約花費10多分鐘，女童被成功救出後便立刻住院治療。醫師指出，女童的手臂肌肉有挫傷情況，皮膚也有撕裂痕跡，所幸傷口目前已經治療縫合，但還需要留院觀察。不少網友心疼留言，「用看得就好痛…」、「好嚇人！家長果然要顧好孩子」、「商場電梯損毀該找誰負責？」、「大人應該教孩子手別亂碰的」、「監護人要負責」。

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關鍵字：扶梯,手扶梯,手臂,皮膚,女童,爸爸,商場

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