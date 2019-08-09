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花蓮中職棒賽第二場球星爸爸開球　終場獅隊7比6勝悍將

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▲中華職棒例行賽花蓮第2場於父親節當天熱烈開打，為慶祝父親節大會安排球星父親擔任開球嘉賓。（圖／花蓮縣政府提供）

中華職棒例行賽花蓮第2場於父親節當天熱烈開打，為慶祝父親節大會安排球星父親擔任開球嘉賓。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

2019中華職棒例行賽花蓮場第2場賽事8日父親節熱烈開打。此為富邦悍將與統一獅在花蓮交手的第二戰，全場互有領先，但統一獅發揮強勁打擊，終場獅隊以7比6勝悍將。

此戰雙方互有領先，首先在第4局富邦悍將靠著林益全的3分全壘打先馳得點，這也是林益全繼7日的滿貫砲後，再次擊出全壘打。統一獅在5局下半，靠著林靖凱犧牲觸擊造成對手失誤，攻下獅隊第1分，隨後江亮緯二壘安打扳平比數，此局獅隊共攻下5分，反以5比3超前比數。

7局上悍將靠著陳凱倫適時安打及林益全高飛犧牲打追平比分，雖然高國輝於8局上擊出陽春砲打破平手局面，但獅隊蘇智傑在8局下揮出關鍵安打，一口氣跑回本壘，助統一超前富邦。終場統一獅以7比6的比數戰勝富邦悍將，並由揮出關鍵安打的蘇智傑獲單場MVP。

8日賽事，除了邀請本縣阿波羅舞團帶來精彩的賽前表演外，花蓮縣政府更，為因應父親節，特別邀請花蓮在地球星的父親擔任開球嘉賓，包括統一7-ELEVEn獅隊球星黃恩賜的父親黃照雄、富邦悍將陳鴻文父親陳義誠以及范玉禹的父親范金祥及花蓮縣模範父親蕭勝池、賴金源先生共同開球。

無論是開球前球員們對爸爸敬禮致敬或開球後的相互擁抱，都展現了對父親的感謝及情感，為本場賽事揭開溫暖序幕。

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關鍵字：中職,棒賽,球星,爸爸,開球,統一獅,富邦悍將,父親節

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