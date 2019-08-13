4歲男童「失蹤→慘死」20min…家人拒領遺體　爸自責淚：想要一個真相

▲5歲男童被女鄰居殘忍殺死 。（圖／翻攝自《燃新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

海南省一位5歲男童5日從家中離奇失蹤，隨後被發現沉屍在離家只有幾百米的一個蓮花池中。當時，屍體被裝在一個裝滿石頭的白色麻袋中，頭部滿是傷痕和血跡。男童爸爸悲痛表示，自己當時離家去接二女兒，雖然兒子一直央求一起去，但自己沒有同意，不料13分鐘後回來孩子就失蹤了！

據《澎湃新聞》報導，36歲的男童爸爸陳偉（化名）有3個孩子，兩女一男，兒子排行最小，「當天我去接二女兒回家，就讓小兒子在家。」5日下午他出門時，大女兒還在睡覺，家中的老人則在忙活。

二女兒上補習班的地方並不遠，13分鐘後陳偉便將女兒接回了家。他到家後發現兒子小哲（化名）不見了。全家到處找都沒沒找到，1個小時後急忙報警。大約半小時後，有人在不遠處的名叫「蓮花池」的景觀池中發現一個白色麻布袋，看到袋中露出來的像是孩子的手或腳。隨後，警方趕往現場，撈起來打開一看，確認就是小哲。

從陳偉的家到發現孩子的蓮花池走路只需大約三四分鐘，沿路也有攝影機。陳偉說，事發的池塘水深大概有一米左右。據附近一位租戶透露，當天他的妹妹看到一阿嬤背著這個白色麻布袋，「當時下雨，我妹妹出來收衣服，就看到她背著袋子。」

陳偉從警方口中得知，當時無人照看的小兒子被一位阿嬤誘騙出門，「阿嬤用磚頭砸暈了孩子，裝進了麻袋，之後背出門，扔到了蓮花池中，全程只用了20分鐘。」

陳偉事後知道這位兇手是自己的鄰居，曾和自己的爸爸有過爭吵。他前去質問兇手丈夫，得到了對方「回家問你老爸」這樣的回答。距離事發已近一周，陳偉一家人拒絕領回孩子的遺體。目前，警方還在進一步調查案情當中。