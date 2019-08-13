小鎮溫馨情！台東成功超商店長關懷弱勢　邀孤老體驗一日店長

▲台東縣成功鎮7-11欣功門市邀請6位長輩來店擔任一日店長，留下難忘回憶。（圖／華山基金會提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣成功鎮7-11欣功門市店長陳文祥認同華山基金會服務理念，長期認助鎮內弱勢長輩，為希望能與爺奶有更多互動，12日上午10點邀請6位長輩來店擔任一日店長，一起與長輩們留下難忘回憶。

45歲的店長陳文祥原是高雄人，三年前被調任到台東欣功門市，深感偏鄉地區弱勢長輩需求多，故主動認助成功鎮孤老服務經費，也協助物資支持，但因工作時間長，無法加入到宅義工行列，覺得有些遺憾，特安排一日店長體驗活動，來讓華山服務的長輩們感受不一樣的社會關懷。

▲▼超商工作人員協助並指導長輩為客人服務。

當天上午長輩們穿上標準制服，聽完店務執行說明，開始為客人進行沖泡咖啡、收銀、陳列商品等工作，體驗活動結束後陳文祥店長準備多樣物資讓長輩帶回。其中一位林劉阿嬤說：『今天很好玩，有沒有照片給我，我要留存下跟親友分享』。

中秋節將至，陳文祥主動認助20份關懷禮並說：『今天很有意義，讓長輩體驗不同生活』，將長期提供物資給弱勢長輩，期盼拋磚引玉，讓員工與社會大眾一同加入公益行列，讓長輩服務不間斷。

▲店長陳文祥（右）認同華山基金會理念，長期認助鎮內弱勢，中秋節將至主動認助20份關懷禮。

華山基金會自民國98年開始台東縣設站，目前服務約1,004位長輩，提供三失（失依、失智、失能）長輩免費關懷訪視、陪醫取藥、身體照顧、年節關懷及促進社會參與等多項服務。

2019「愛老人 中秋亮起來」公益活動現正展開，邀請鄉親支持每月1,250元常年服務經費，守護在地孤老。

愛心專線：（089）854-930 楊小姐。