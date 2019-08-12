全台限量10萬支！「綠豆椪」竟然變冰棒了　小7獨賣復古風爆發

▲舊振南綠豆椪牛乳冰棒復古登場！（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

炎熱夏天就是要吃冰呀！繼推出冰森永牛奶糖奶茶引爆打卡潮後，小7再度推出限量復古懷舊新品，為百年老店「舊振南」與「杜老爺」攜手合作的「綠豆椪牛乳冰棒」，自即日起於全台門市開賣，共限量10萬支，每支售價40元。預計又將掀起網友嘗鮮潮。

「舊振南綠豆椪牛乳冰棒」採用舊振南經典清香綠豆沙餡，搭配黑糖風味寒天，並擁有三層口味，最外層是綠豆清冰，爽口清涼，而內層是綠豆沙牛奶冰淇淋，豆香濃郁，入口咀嚼的到黑糖風味寒天，口感豐富。

除了搭配綠豆椪牛乳的傳統口味，「舊振南綠豆椪牛乳冰棒」這次的包裝設計也充滿童趣、文青感，使用「老派經典、復刻回憶」的字樣，更打造復刻經典的樣貌，讓消費者吃冰同時也能感受到濃濃的懷舊滋味。

小7指出，今年冰品業績已較去年同期成長2成，其中以聯名冰品最受歡迎，像是「黑松沙士Plus一直跳冰棒」、「百吉X佳興檸檬汁棒棒冰」皆熱銷超過60萬支。掌握酷夏冰品需求，再度推出「舊振南綠豆椪沙牛乳冰棒」，限量10萬支，加上復古包裝，預計可再引發一波打卡熱潮。

另外，全聯則推出兩款義美銅鑼燒冰淇淋，分別為奶茶口味跟紅豆煉乳口味，皆採用鬆軟銅鑼燒皮夾上香濃綿密的冰淇淋，而且強調無添加香料及色素。其中，奶茶口味更為全聯獨家販售，每盒售價125元，並自8/23～9/5推出單件特價108元、任二件特價199元優惠。