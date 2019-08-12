掰了「超商塑膠吸管」！小7、全家不再主動提供　9月中全台門市全面實施

▲小7於9月11日起在全台5500家門市實施，全面響應不主動提供吸管。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

環保減塑新規自7/1起正式上路，四大場所內用不得再提供塑膠吸管，包含速食店、百貨公司等。而超商業者也提前響應政府限塑政策，自發性擴大減塑措施，像是小7更於9月11日起在全台5500家門市實施，全面響應不主動提供吸管；而全家則預計於9月中全台3400間店舖將全面導入。

小7再度自發性擴大減塑措施，除政府列管的四大場所內的150家門市不提供一次性塑膠吸管外，8月14日起將進一步擴大於台北市800家，並於9月11日起全部門市全面實施，現調飲品一律改用就口杯，但珍珠、有料茶飲、思樂冰等飲品，則改提供生物可分解及紙吸管供消費者使用，預估一年將可省下5.5億支塑膠吸管。

小7指出， 根據環保署統計，台灣一年用掉的塑膠吸管高達30億支，因此為宣導更多民眾響應環保，自7月11日起率先擴大於全台門市逐步導入就口杯，鼓勵消費者直接就口喝，民眾普遍接受度高。同時，統一超商旗下關係企業，包括星巴克、Mister Donut、COLD STONE、Semeur聖娜、21世紀等也紛紛響應減塑政策，即日起逐步改以就口杯、環保材質吸管取代或不提供吸管。

另外，全家自8月起店舖已展開Let's Café冷飲就口飲用杯型測試，預計9月中全台3,400間店舖將全面導入，提供消費者飲用冷飲另一種選擇。同時，減塑作法也延伸在鮮食包材部份，持續研發降低塑膠使用量，例如涼麵塑膠蓋改採包膜，年約可省6.4噸的塑膠量；而三明治的包裝袋改良，年省約6.8噸塑膠量。

而萊爾富目前在政府部門、學校、百貨購物中心、連鎖速食店4大場所的149家門市，均全面使用紙吸管及可分解的PLA冷飲杯，一年約可省下近600萬支塑膠吸管。其中，可分解的PLA冷飲杯，早在105年4月即在全門市使用，未來將計劃導入就口杯蓋。至於OK超商同樣以配合政府政策為主，於四大指定場域已不主動提供塑膠吸管，如消費者主動索取，則改提供可分解PLA環保吸管。