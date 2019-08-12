神明強勢推薦！好兄弟口碑NO.1的購物神器大公開　讓你中元採購快、狠、準

消費中心／綜合報導

每到了中元節，家家戶戶總是為了準備而忙進忙出，忙碌之餘還要到大賣場去人擠人、為了便宜而買多，堆在家裡也是佔空間，更可憐的是老是買一樣東西，可能還會被家人抱怨。這些光是想像就讓人覺得精疲力盡，大量採買到最後是否不只身體累，心也跟著累了呢！這些傳統購物的困擾，萊爾富都聽到了！現在「雲端超商」推出超便利功能，讓你用手機APP就能輕鬆得救喔！

萊爾富「雲端超商」不只討論話題度高，連神明跟好兄弟們都注意到了！

▲每年都因為老婆供品準備不如心意，買太多又放到過期而憂鬱的好兄弟，這次得到好心神明的解救！

▲透過超強法術讓老婆收到萊爾富「雲端超商」的強力推播，於是老婆就開啟了愉快的購物時光啦！





▲好兄弟跟神明終於也可以使出各自的超強招術「鬼遮眼」跟「託夢」讓老婆買到自己喜歡吃的東西，開心過中元！

究竟，讓神明大推萊爾富「雲端超商」的2大革新指標，到底是什麼呢！

1.不只店內商品多樣選擇，店外商品也買不完

在萊爾富的「雲端超商」你不只可以買到店內販售或Hi Cafe外，還有豐富多樣的店外商品可以選購。集結全台各地的排隊名店商品以及網路上的最夯美食，都可以在APP裡輕鬆下單選購喔！





2.一次購買、分批取貨、預約兌換，不用把家當倉庫。

萊爾富的「雲端超商」提供「整買零取」服務，可以在APP 內以團購的價格買到量販優惠的商品，同時享受分批領取商品的服務。





另外，萊爾富近期還推出了「預約兌換」的超強新功能，只要在APP進行下單，且在你預約時間到指定的萊爾富門市領取，就可以在期限內分次提領，拿到最新鮮的貨品，不用再為了撿便宜一次搬一堆東西回家，就讓貼心的萊爾富成為你的儲藏櫃，解決家裡囤貨放到過期的壓力吧！

同時還兼超商的便利性與量販購物平台與大賣場的團購優惠，讓消費者可以隨時購買喜歡的商品，並且挑選鄰近店家隨時批量兌換。這樣便利又智慧的「雲端超商」，大家絕對不要錯過了喔！

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