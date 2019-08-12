　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

神明強勢推薦！好兄弟口碑NO.1的購物神器大公開　讓你中元採購快、狠、準

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

消費中心／綜合報導

每到了中元節，家家戶戶總是為了準備而忙進忙出，忙碌之餘還要到大賣場去人擠人、為了便宜而買多，堆在家裡也是佔空間，更可憐的是老是買一樣東西，可能還會被家人抱怨。這些光是想像就讓人覺得精疲力盡，大量採買到最後是否不只身體累，心也跟著累了呢！這些傳統購物的困擾，萊爾富都聽到了！現在「雲端超商」推出超便利功能，讓你用手機APP就能輕鬆得救喔！

萊爾富「雲端超商」不只討論話題度高，連神明跟好兄弟們都注意到了！

▲▼ 萊爾富 。（圖／業者提供）

▲每年都因為老婆供品準備不如心意，買太多又放到過期而憂鬱的好兄弟，這次得到好心神明的解救！

▲▼ 萊爾富 。（圖／業者提供）

▲▼ 萊爾富 。（圖／業者提供）

▲透過超強法術讓老婆收到萊爾富「雲端超商」的強力推播，於是老婆就開啟了愉快的購物時光啦！

▲▼ 萊爾富 。（圖／業者提供）

▲▼ 萊爾富 。（圖／業者提供）

▲好兄弟跟神明終於也可以使出各自的超強招術「鬼遮眼」跟「託夢」讓老婆買到自己喜歡吃的東西，開心過中元！

究竟，讓神明大推萊爾富「雲端超商」的2大革新指標，到底是什麼呢！

▲▼ 萊爾富 。（圖／業者提供）

1.不只店內商品多樣選擇，店外商品也買不完
在萊爾富的「雲端超商」你不只可以買到店內販售或Hi Cafe外，還有豐富多樣的店外商品可以選購。集結全台各地的排隊名店商品以及網路上的最夯美食，都可以在APP裡輕鬆下單選購喔！

▲▼ 萊爾富 。（圖／業者提供）

2.一次購買、分批取貨、預約兌換，不用把家當倉庫。

▲▼ 萊爾富 。（圖／業者提供）

萊爾富的「雲端超商」提供「整買零取」服務，可以在APP 內以團購的價格買到量販優惠的商品，同時享受分批領取商品的服務。

▲▼ 萊爾富 。（圖／業者提供）
 

另外，萊爾富近期還推出了「預約兌換」的超強新功能，只要在APP進行下單，且在你預約時間到指定的萊爾富門市領取，就可以在期限內分次提領，拿到最新鮮的貨品，不用再為了撿便宜一次搬一堆東西回家，就讓貼心的萊爾富成為你的儲藏櫃，解決家裡囤貨放到過期的壓力吧！

▲▼ 萊爾富 。（圖／業者提供）

同時還兼超商的便利性與量販購物平台與大賣場的團購優惠，讓消費者可以隨時購買喜歡的商品，並且挑選鄰近店家隨時批量兌換。這樣便利又智慧的「雲端超商」，大家絕對不要錯過了喔！

輸入手機號碼馬上免費註冊享好康 >>
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icebox.hilifefridge&hl=zh_TW
IOS：https://apps.apple.com/us/app/%E9%9B%B2%E7%AB%AF%E8%B6%85%E5%95%86/id1208360899

ET快訊
男醫與女病患「製造摩擦」！見正宮秒彈開找內褲辯「看痔瘡」判無
韓國瑜競總下通牒三天內道歉　陳宏昌：我哪裡做錯？這群人像紅衛
「岡山→台南」鬼打牆4小時　駕駛回家看後車窗超毛：髒東西一路

關鍵字：超商,便利商店,萊爾富,中元節,雲端超商

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「統一肉燥麵」只排第4名！量販中元熱銷排行榜出爐　限定日期滿額享9折

杯杯有獎！超商咖啡限時送「2杯0元、買1送1」優惠　小7限量1000萬杯

限量3000組！「小熊維尼爆米花機」超療癒　康是美消費滿388元即可加購

首創！「黃金榴槤」比薩夏季限定　每家必勝客每天限量3個

台灣人最愛這口味！達美樂30年賣破一億個比薩　限時推史上最狂優惠

神明強勢推薦！好兄弟口碑NO.1的購物神器大公開　讓你中元採購快、狠、準

讓你一秒變大師！Xperia 1「大師級手機」創造力一觸覺醒

夏日補水「飲水品質」是關鍵！專家分享：中性水、鹼性水最佳使用時機

擁抱最極致的暗黑美學！DIOR ULTRABLACK三款經典包款「黑化」

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

駕駛未注意「突開車門」害噴飛！ 騎士慘被3連撞...滿地血遭輾身亡

32頁兒童繪本秒轉換「電台台語版」 急速飆讀她傻眼：我又要再唸一次

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

BY2合作馬伯騫再創新歌《傀儡》 全新造型亮相...驚艷全場！

排行榜冠軍《Without You》來了！　高爾宣畢業歌現場帥翻天

神明強勢推薦！好兄弟口碑NO.1的購物神器大公開　讓你中元採購快、狠、準

讓你一秒變大師！Xperia 1「大師級手機」創造力一觸覺醒

夏日補水「飲水品質」是關鍵！專家分享：中性水、鹼性水最佳使用時機

擁抱最極致的暗黑美學！DIOR ULTRABLACK三款經典包款「黑化」

吳景欽／【模擬陪審】面對不排除如何判　莫忘無罪推定初心

美國租賃市場引外資注意　近5年持有量增近6600億...二線城市最受歡迎

葵芳站充滿「催淚彈化學味」！乘客超挫：吸到會致命…黑衣人自發提供口罩

首度參加美國DARPA機器人的團隊　交大2021年搶200萬美金

快訊／香港抗爭升溫　丁噹、蕭秉治演唱會宣告延期！

荒淫富商「單人房」內上吊…違反聯邦規定　獄警失職恐遭刑事起訴

遠航首架MD老飛機提早退役了！　張綱維曝動向「有4、5個國家議價想買」

WNBA上演大亂鬥　明星中鋒1打5沒人攔得住隊友看到都怕

尪用「OO」幫蓋泡麵...她秒羞紅臉：誰教的！網讚「老司機」賊笑：要先預熱

港警射爆少女眼球…港民今號召「百萬人塞爆機場」聲援：黑警還眼！

消費熱門新聞

夏日補水「飲水品質」是關鍵！

內行才知！台灣賣場霸主好貨浮出..

熱血開練！「啦啦隊女神」搶先體..

Fendi羅馬舉行秋冬高訂大秀

肉多多高CP值套餐　299元吃..

留不住的餐酒館熄燈倒數

讓你一秒變大師！Xperia ..

直擊賣場熱銷鎖鮮袋!　民眾:保..

翻轉動漫祭　7/20-8/25..

神明強勢推薦！好兄弟口碑NO...

連續14天爽抽「買一送一」！星..

民眾滿意65.6%　中華電收訊..

杯杯有獎！超商咖啡限時送「2杯..

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有..

更多熱門

相關新聞

女酒駕見警躲超商酒測器吹到沒電

一名婦人9日凌晨騎機車酒駕車禍，竟跑進超商廁所躲警察，員警好說歹說1個多小時下，她一下肚子痛、一下要喝水，連酒測器都吹到沒電，最後遭員警直接抬出去上救護送強制抽血，果然酒測值超標，警詢後仍依公共危險罪嫌送辦。

團購夯品「帶路貨」發威　全家中秋預購業績年增七成

量販湧人潮！利奇馬「消風」爽賺颱風假　家樂福公佈中元熱銷TOP 10

他見空貨架怨：都市這麼缺糧？網犀利道破

掃空貨架！強颱「利奇馬」來襲炸雨　量販、超市湧人潮爆排隊人龍

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

颱風天搶修電路…檢修員「被強制休息」淚崩

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警狙擊爆頭

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

豪雨又襲8縣市！　中南部連雨數日

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

拍女友「睡覺照」！他遭警方搜索家中

鬼月拜完普渡家破人亡！他曝「拜這零食」會倒大楣

傑森摩莫亞：《水行俠2》不能拍了

24歲女送爸爸DNA檢驗盒！竟讓家庭毀了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃

高三生無照拒檢撞警！判決竟逆轉「無罪」

女兒上成大　爸爸爆：自傳我寫的

博恩、呱吉、視網膜「被打」他曝關鍵：不分區

他遭百步蛇咬「毒發身亡」！友人一旁目睹

更多

最夯影音

更多

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面