黃寶慧專訪／中美貿易燒到iPhone　川普智庫：必須告訴盟邦禁止華為、5G

▲美國華府智庫哈德遜研究所會長兼執行長溫斯汀接受主持人黃寶慧獨家專訪。

記者黃巈禾／台北報導

中美貿易戰開打，「華為」與美國政府與通訊手機等企業間的糾葛，持續受到關注。哈德遜研究所會長兼執行長溫斯汀（Kenneth R. Weinstein）接受ETtoday新聞雲節目主持人黃寶慧獨家專訪時表示，美國總統川普也認為這個問題很困難，基於地緣政治的策略，美國當然還是要告訴其盟邦，必須去禁止華為以及相關的5G，尤其是下一代的通訊產品。另一方面，他也聽說北京希望要求美國手機的製造商，要去一一檢視iPhone製造的產品。

哈德遜研究所是美國最具影響力的保守派智庫之一，與川普政府關係密切，不僅號稱是共和黨智庫中的精銳部隊，也是共和黨培養人才的大本營。溫斯汀在華府接受ETtoday新聞雲節目《慧眼看天下》主持人黃寶慧獨家專訪時，也特別針對中美貿議題，發表最新看法。

溫斯汀表示，華為這個問題非常複雜，川普總統也認為這個問題很困難，美國固然要聽一些製造商的話，因為他們可能會把產品銷售給華為，但可以銷售的部份是這些沒有這麼敏感的產品，所以美國的態度很清楚的就是，透過這種地緣政治的策略，當然要告訴其盟邦，必須要去禁止華為以及相關的5G，尤其是下一代的通訊產品。

▲美國華府智庫哈德遜研究所會長兼執行長溫斯汀。（圖／翻攝自慧眼看天下，下同）

溫斯汀指出，目前澳洲、紐西蘭還有捷克，已經站在美國這一邊，美國為了其他國家也應該要加入他們的行列，除了美國之外，德國、法國還有日本，其實很多也都已經開始應該要禁止華為的產品，川普一方面固然希望幫助美國的製造商，但是策略上可能還是沒有辦法全面的禁止，以中長期來看，這個禁止是有必要的，這也是關乎於中國大陸對於5G發展的野心。

溫斯汀提到，大陸人對於美國手機的製造業也採取了一些威脅的動作，他已聽說北京希望要求美國手機的製造商，要去一一檢視這些iPhone製造的產品，但這樣其實是會帶來非常龐大的威脅，因此，他們必須要了解未來中美之間會彼此施壓，這也是他們所不樂見的。