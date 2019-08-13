類似Google Fuchsia！鴻蒙預計將支援多設備　外媒：仍有些障礙待克服

▲華為在開發者大會上正式發佈鴻蒙操作系統。（圖／翻攝自「央視新聞」微信公眾號）

記者王曉敏／綜合外電報導

華為在上周五（9日）的開發者大會上，正式發表了旗下傳聞已久的操作系統鴻蒙（英文名HarmonyOS），外界猜測，該作業系統的研發是為取代Google旗下的Android系統。鴻蒙系統預計將適用於各種不同類型的裝置，據華為消費者業務執行長余承東的說法，將來還能整合至汽車、手錶及PC等，類似於Google旗下另一個作業系統Fuchsia OS，但其目前仍有些障礙待克服。

自美國商務部於今年5月將華為及其70家附屬事業列入「實體清單」，緊接著Google宣布將暫停與華為的部分業務往來後，外界對華為自研操作系統就有諸多猜測，華為也毫不掩飾地對外介紹鴻蒙系統，但其能在多大程度上取代Android仍未可知。

余承東指出，鴻蒙是為「物聯網」開發的作業系統，「能不能用在手機上？當然能。大家問我什麼時候用，我說隨時可用。」他在一份聲明中提及，鴻蒙系統與Android及iOS完全不同，因為它能夠擴展至不同類型的設備，「你可以僅開發一次自己的應用程式，並在不同的設備上靈活地部署它們。」

據科技網站TheVerge的報導，在此之前，外界還不清楚鴻蒙系統將作為智慧型手機的做系統還是物聯網操作系統，而就目前來看，它是為兩者共同設計，類似於Google仍處於實驗階段的Fuchsia OS。Fuchsia OS也是一款能運用於各類設備的作業系統，包括手機、智慧音箱，未來也許還會擴及至筆記型電腦等。

華為計畫在榮耀的首款55英吋「智慧螢幕」上搭載鴻蒙操作系統和鴻鵠芯片，並在未來3年內，陸續將鴻蒙系統擴展至其他設備，如穿戴設備等，不過從余承東在開發者大會上的發言及後續新聞稿中都可看出，華為智慧型手機將繼續運行Android系統。余承東說：「我們（手機）支持Google的Android生態系統，我們將優先考慮推出運行Android系統的智慧型手機。如果我們不能使用Android，我們將可以快速切換至鴻蒙系統。」

然而，鴻蒙系統目前仍有許多重大障礙需要克服。華為希望開發人員能夠為這個新的操作系統重新編寫他們的應用程式，且這個新的應用程式，還要能夠跨平台使用、適應不同設備的螢幕布局、交互方式等。華為表示，開發人員可以在一個環境中將一系列程式語言彙編成機器代碼，但目前仍不清楚這對開發人員來說難易程度如何。

華為對外做出許多重大承諾，但建構一款可與Android及Android開源計劃（AOSP）相媲美的應用生態系統，將會是一個更大的挑戰。