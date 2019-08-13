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iPhone歐洲市佔率Q2下跌17％　三星市佔率突破4成...5年來最高

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▲iPhone在Q2歐洲市佔率下降了17％。（圖／路透）

▲iPhone第二季歐洲市佔率下降了17％。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

根據市場調查機構Canalys的數據，iPhone在歐洲的市佔率與去年同期相比，第二季下降了17％，保住第三的位置，僅次於三星（Samsung）和華為（Huawei），領先小米（Xiaomi）和HMD Global。

該公司表示，iPhone在歐洲的出貨量從2018年第二季的770萬支跌至今年同季的640萬支。

同時，Canalys指出，三星是最大的贏家，在歐洲的市佔率超過40％，飆升至5年來的最高點，同時出貨量從1,530萬支增至1,830萬支。然而，其大部份的銷售不是來自旗艦機，而是來自中階的A系列手機，此系列產品出貨量超過1,200萬支。

Canalys高級分析師斯坦頓（Ben Stanton）表示，多年來，三星對營業利潤的關注遏制了其產品戰略。但今年策略改變，贏回市佔率成為明確的優先事項。但它的成功不僅僅取決於產品策略。三星迅速利用華為被美國列入「實體名單」一事，積極搶佔市場，將自身定位為供貨穩定的替代品。

此外，華為的出貨量與去年同期相比下滑16％，這主要是由於美國的進口限制。不過小米手機的出貨量卻大幅成長48％，增至430萬支。

雖然蘋果也關注iPhone在歐洲的市佔率下滑一事，但該公司更關注盈利能力而非銷售量。

本月，市場研究公司Strategy Analytics和Counterpoint的調查數據皆顯示，iPhone全球市佔率下滑，但依然保持在第三名。此前蘋果曾透露，自2012年以來，iPhone的銷售額現已不到該公司收益的一半。

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關鍵字：蘋果,iPhone,三星,華為,小米

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