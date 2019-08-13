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黃寶慧專訪／川普智庫哈德遜研究所會長溫斯汀：中美貿易戰「歧見」比預期更長　

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記者袁茵／台北報導

中美貿易戰自2018年3月開打，美國總統川普（Donald Trump）在簽署備忘錄後，依「301條款」對600億美元從中國大陸進口的產品徵收關税，至今已過1年又4個月。對於這場貿易戰是否依舊要繼續打下去，美國華府智庫哈德遜研究所會長兼執行長溫斯汀（Kenneth R.Weinstein）認為，未來前景並不是那麼樂觀，中美之間的分歧仍然還會繼續下去。

哈德遜研究所是美國最具影響力的保守派智庫之一，與川普政府關係密切，不僅號稱是共和黨智庫中的精銳部隊，也是共和黨培養人才的大本營。

溫斯汀在華府接受ETtoday新聞雲節目《慧眼看天下》主持人黃寶慧獨家專訪時，特別針對中美貿易戰，發表他的最新看法與分析。

溫斯汀表示，在地緣政治上，中美之間發生的歧見比預期還要來的更長，且之間的爭辯也帶來了重大的影響，當中有兩大問題，第一、就是中國大陸對於領土有龐大的野心，這樣子的野心也大大影響到台灣。

▲▼美國華府智庫哈德遜研究所會長兼執行長溫斯汀（Kenneth R.Weinstein）。（圖／翻攝自慧眼看天下）

第二、除了在地理位置上的野心之外，中國大陸在高科技方面的野心，例如像是2025年的計畫，無論在5G、人工智慧、大數據、金融科技等等，其實都對全世界造成極大的威脅，那中國大陸的發展模式，無論是在金融個人數據的收集，其實這些所有的資訊最終都會回到北京。

溫斯汀也以華為舉例表示，華為在其中扮演著重要的角色，尤其是在5G方面，這對西方技術、貿易有很大的影響，因此這些問題仍有待解決。

談到中美貿易未來可能的變化，溫斯汀說，農業紛爭比較容易解決，智財權問題目前也逐一在解決了，只是中方目前許多國營企業還是受到政府大力支持，川普對於中方採取的關稅懲罰其實對很多中國大陸的國營企業和經濟有重要影響。

溫斯汀認為，中國大陸還在改革的道路上，且目前已經看到了一些進展，但是華為、中國大陸的網路攻擊相關問題仍未解決，所以中美之間的歧見以及爭端仍會繼續，「我對未來的前景不是那麼樂觀，也就是說要對中美之間若要簽訂貿易協定的話，並不是這麼樂觀。」

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關鍵字：黃寶慧,慧眼看天下,川普,中美貿易戰,溫斯汀,哈德遜研究所,Kenneth R.Weinstein

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