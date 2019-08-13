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富少飆小牛釀2死3傷　自強隧道9月起實施區間測速及科技執法

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▲▼(有碼版)台北市大直隧道內藍寶堅尼死亡車禍，藍寶堅尼撞工程車，2人死亡。（圖／記者趙永博攝）

▲游瀚甯開小牛在隧道內競速造成2死3傷。（資料照／記者趙永博攝）

記者黃巈禾／台北報導

心靈海集團「心靈大師」游明裕的兒子游瀚甯，2018年7月駕駛藍寶堅尼小牛超跑，在自強隧道失控撞擊工程車，釀成2死3傷。為降低自強隧道內交通事故，兼顧警方執法安全，台北市政府警察局交通警察大隊將在今年9月1日起，配合交通部推動「速度管理」與「科技執法」政策，正式於該隧道內實施區間平均速率，取締超速及違規變換車道的車輛。

台北市自強隧道全長約900公尺，隧道中段道路較直，離峰或深夜時段時常接獲民眾反應有嚴重超速案件，去年7月更曾發生2人死亡、3人受傷之重大交通事故，嚴重超速為事故主因。台北市政府警察局考量隧道內交通事故發生，將造成市民生命財產嚴重損害，且搶救不易、警方無合適執法空間等因素，9月起將利用「區間平均測速」加強自強隧道超速取締，一切以交通安全作為最優先考量。

區間速率係以行駛全路段之車速平均值作為認定標準，故於監測路段間偶然不慎超速不至於立刻構成違規，後續再注意控制車速即可，依照臺北市交工處目前公告自強隧道速限規定為40公里，本局將針對超速逾20公里以上之違規(即行車速度超過61公里以上者)，優先實施取締。

▲▼ 富少游瀚甯瞻仰遺容無被推出告別式會場。（圖／記者柳名耕攝）

▲游瀚甯自己也在車禍中受傷。（資料照／記者柳名耕攝）

另外，自強隧道沿線，除比照新北市萬里隧道進行區間測速執法外，針對跨越雙白線之違規行為，將進行舉證告發，以避免車輛跨越雙白線造成交通事故，確保隧道內行車秩序及交通安全。

自強隧道是台北市第一次實施「區間平均速率科技執法」的路段，為清楚告知駕駛人實施區間速率執法之範圍，在區間測速路段起點前，除依《道路交通管理處罰條例》第7條之2規定，一般道路設於起點前方100公尺至300公尺，設置「警52」警告牌面（有相機圖案之三角警告標誌）外，並加掛文字為「前方區間測速長度---公尺」之附牌，用以區別現行測速照相執法方式。另在測速起點與終點位置，均會設置「區間測速起點」、「區間測速終點」之牌面。

台北市警察局強調，科技執法的主要目的在於減少交通事故，每降低1件死亡交通事故的發生，便防止至少1個家庭的破碎，尤其是「十次車禍九次快」，希望駕駛朋友能減速慢行，快快樂樂出門，平平安安回家。

▲▼ 藍寶堅尼2死3傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲游瀚甯把租來的藍寶堅尼撞到全毀。（資料照／記者邱中岳翻攝）

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關鍵字：富少,超跑,自強隧道,區間測速,科技執法

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