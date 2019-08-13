未來開放越南印尼免簽？　外交部：跨部會機制評估

▲對於是否開放越南印尼免簽，外交部表示，跨部會機制評估（圖／翻攝網路、維基百科）

記者黃巈禾／台北報導

大陸暫停旅客來台自由行，恐衝擊台灣觀光業。交通部長林佳龍日前提到，政府研議振興觀光方案，包括開放陸客與東南亞國家民眾從第三方入境免簽等措施。台灣試辦菲律賓、泰國、汶萊來台免簽，是否進一步開放印尼、越南備受關注。對此，外交部13日表示，這牽涉觀光、邊境管理及國家安全不同面向，目前由行政院持續透過跨部會機制妥慎評估。

外交部發言人歐江安表示，這牽涉觀光、邊境管理及國家安全等不同面向，目前由行政院持續透過跨部會機制妥慎評估，外交部則將配合行政院及各相關部門共同研議，以有效控管風險，爭取國家最大利益。

此外，對於菲律賓媒體報導，12名菲律賓民眾因疑似以觀光客身分經由台灣再到中東地區非法工作，在菲國機場被移民官員攔截，是否影響台灣對菲律賓免簽？歐江安表示，這主要是菲國移民局依其政府相關規定所作的處置，且那些民眾最終目的地並非台灣，因此，外交部目前並無調整對菲國免簽試辦措施的規畫，但會將相關訊息轉給內政部參考並多加留意。

另一方面，針對「新南向政策」，歐江安指出，政府陸續給予新南向目標國家人民簽證便利措施，以促進東南亞國家旅客來台旅遊交流，包括自2016年起試辦泰國、菲律賓及汶萊民眾來台免簽措施。

歐江安提到，相關實行成效採滾動式檢討，包括這3國未來是否會依互惠原則給予台灣免簽或提升對台灣的簽證便利，以及各該國人士免簽證來台發生違常事件的數量與樣態，均為考量是否將續辦免簽政策的重要參考依據。