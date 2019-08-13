楊秋興砲打韓國瑜　網友灌國民黨粉專要求「開除黨籍」

▲韓國瑜、楊秋興。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨陷入整合困境，繼國民黨中評委陳宏昌批評高雄市長韓國瑜「整天打麻將、吃喝玩樂抱女人」，隨後被蘆洲區黨部開除黨籍。而人在美國的前高雄縣長楊秋興12日也在個人臉書PO出「871字」指控韓國瑜「有小三、酗酒、夜店」，引來網友不滿，紛紛到國民黨臉書粉專留言要求國民黨也要開除楊秋興的黨籍。

對於楊秋興批評韓國瑜，不少網友在國民黨臉書粉專留言，「開除楊秋興黨籍」、「善於背骨變色龍 、暗黑同志、其心可誅、天理不容 、請盡速開除楊秋興、以昭公理 ！」、「立刻開除背叛黨員」、「請國民黨比照陳宏昌標準立刻開除楊秋興」、「黨員楊秋興對國民黨總統參選人，無端抹黑、抹黃、抹紅的指控，國民黨是瞎了嗎？你國民黨不處理，我們將在網路發起棄投國民黨立委，不信大家走著瞧！」

對此，姚江臨接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，韓國瑜已是國民黨提名總統參選人，黨中央不能容許有黨員汙衊總統參選人，該處置就應快速處置，不能放任黨員，因此，已要求黨中央開除楊秋興黨籍。

▲網友灌爆國民黨臉書粉專，要求國民黨開除楊秋興黨籍。（圖／翻攝國民黨臉書粉專）

以下為楊秋興臉書全文：

吳敦義主席最喜歡背訟的禮運大同篇108字，其中最重要的就是「選賢與能、講信修睦」，然今國民黨總統提名人韓國瑜卻是與禮運大同篇背道而馳，既不賢又不信不睦。

我們都很瞭解韓，韓這個人輕諾寡信，這就違背「信」了，他自稱以前「吃、喝、嫖、賭」樣樣來，那這樣還有「賢」可言嗎？由他入主市政八個月來的表現也可看出韓的不「能」啊？整天耍嘴皮到處敵對那有「睦」呢？

韓國瑜自己説他不愛錢，然韓在107、11、17鳳山造勢，承諾他要捐出選舉補助款、節餘款，至今仍空口白話，這不是愛錢什麼才是愛錢呢？

韓最擅長打預防針，說二十年前多麼的靡孄，現在已改頭換面且還背訟心經，「吃、喝、嫖、賭」都是過去式，但小三、酗酒、夜店 是現在進行式啊！又怎麼說呢？怎麼告陳宏昌、趙守博呢？

韓擅長操作權術，最典型的庶民與權貴二分法正是共產黨的鬥爭方式，由其申報的現金存款、三十多張儲蓄型保單，高級違規農舍、高級電梯別墅，他那裡是庶民啊，何況家族當了那麼多屆的議員、立委，他是權貴吧！

韓還有更大的未爆彈，北農時期採購案、選舉undertable的捐款、會計師簽證的選舉經費，內行人都很清礎，監察院申報單據都已握在民進黨手中，單據申報都 確實嗎？這可能還是刑事責任呢？

韓2001-2009被起底在北京大學唸政府管理學院博士班長達九年，管理學院是專門培養高級幹部機構，這段期間韓一直以潦倒落魄在山上修行帶過，其實是在大陸潛修，今已落出馬腳，這才是真正問題的嚴重所在啊！

難怪蔡衍明動用所有媒體的力量支持韓國瑜，在初選過程？整個黨、中常會被所謂的韓粉把持，自稱韓粉天王的幾位，就是早期民進黨的邊緣人啊，我們知之甚詳！但很遺憾卻影響了黨的決策與走向，吳敦義主席說决不會換韓，但這就暴露出韓的不適仼與國民黨的危機啊！

包括美國在台商會早就預料會有換柱2.0，人家有自知之明，既如此韓最了解自己，不要繼續害了黨，害了中華民國，自己尚可保全自己的市長寶座，這才是智慧聰明之舉啊！

雖然遠在他鄉含飴弄孫，但「有志之士、雖歸隱山林、心不能安啊！」應該是我目前心境的最佳寫照吧！