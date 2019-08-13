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川普炒作「色魔好友」自殺陰謀論　民主黨痛批煽動情緒

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▲▼川普散佈不實陰謀論，民主黨總統擬參選人怒嗆。（圖／路透）

▲美國民主黨2020總統參選人，右為前德州國會議員歐洛克（Beto O'Rourke），左為紐澤西州參議員布克（Cory Booker）。（圖／路透）

實習記者陳宥芯／綜合報導

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）10日在紐約監獄內自縊身亡，讓大批受害者無法透過司法討回公道，對此，總統川普轉貼一則他是被前總統柯林頓（Bill Clinton）滅口的「莫須有」陰謀論，引發2位民主黨2020總統參選人在12日發出譴責，痛批川普是在分化不同的族群。

▲▼川普散佈不實陰謀論，民主黨總統擬參選人怒嗆。（圖／路透）

▲美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。（圖／路透）

據《路透社》報導，艾普斯坦生前與川普、柯林頓夫婦是好友，但因為犯下多起性犯罪，包括強迫14歲以下少女賣淫等，所以被關進紐約監獄，但就在他上吊身亡後，川普於推特上轉貼喜劇演員威廉斯（Terrence Williams）莫須有的指控，並稱他的死因和柯林頓有關，對此，美國民主黨2020總統參選人、前德州國會議員歐洛克（Beto O'Rourke）和紐澤西州（State of New Jersey）參議員布克（Cory Booker）嚴厲批評。

歐洛克痛批，川普利用總統有公信力的優勢來攻擊政敵，並且試圖要將大眾的焦點從德州艾爾帕索（El Paso）及俄亥俄州岱頓（Dayton）的兩大槍擊案上轉移，主要原因是慘重的死傷使美國槍枝管制再度引發各界關注，並呼籲川普加速實施管制辦法，此外，這項舉動還加劇了當地反移民和種族歧視的言論，因此話題若成功被轉移，將永遠無法在真正的問題上得到解決。

布克則認為川普的行徑十分「魯莽」，並指出川普不僅賦予這些「無根據」的陰謀論生命力，甚至煽動民眾的憤怒情緒，分化國家的不同族群。據悉，美國民主黨除了布克和歐洛克以外，幾乎全部的參選人都對川普激起民眾不滿、種族緊張的行為表示譴責。

柯林頓發言人Angel Ureña也反控表示，川普的陰謀論極其荒謬，當然不是真的，他應該知道自己觸犯了憲法第25條修正案。而這條法律主要是規範總統和副總統因死亡、辭職、遭免職或喪失履行職務時的繼任程序，因此Angel Ureña這句話可說是在暗指川普的精神狀態不穩定，無法履行職務。

紐約首席驗屍官桑遜（Barbara Sampson）13日表示，目前已完成驗屍，但還得等進一步的調查才能確定艾普斯坦的死因。

川普對於「莫須有」陰謀論的舉動其實早在還沒參選總統前就有了。在2016年爭取共和黨總統初選提名時，川普就曾散布過德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）的陰謀論，表示克魯茲的父親涉及前總統甘迺迪（John Kennedy）遇刺案，但最終這個說法被批判為是謊言。

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關鍵字：艾普斯坦,Jeffrey Epstein,川普,柯林頓,民主黨,陰謀論,北美要聞

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