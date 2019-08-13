蘇貞昌痛心香港慘況：關心香港、守護台灣主權自由民主

記者蔣婕妤／台北報導

香港抗爭事件持續延燒，一名女子在衝突當中遭警察射傷眼睛，引起香港市民群起激憤，號召12日「百萬人塞爆機場」行動抗議。行政院長蘇貞昌13日受訪時對此表示痛心，強調台灣作為鄰居一定會持續關心香港，同時蔡政府也會守護台灣得來不易的主權及自由民主。

面對香港反送中抗爭越演越烈，港府手段也越來越強硬，不斷傳出港民受傷慘況，民進黨發言人李問12日表示，這是一場還未出動坦克的血腥鎮壓，總統蔡英文、政府相關單位已經明確指示，將以人道救援方式，給予個案上的協助。

蘇貞昌13日受訪時表示，作為鄰居非常關心香港情形，從年輕人到媽媽帶小孩，不分男女老幼紛紛走出來，為的是爭取自由，守護一個已經打折的民主，卻要遭受如此的暴力，甚至還有子但直接射到少女眼睛，造成少女失明，非常讓人感到痛心。

蘇貞昌說，台灣人非常關心香港，同時也很憂心及警惕，香港一國兩制下變成這樣，台灣一定要守護好不容易得來的民主，非常非常重要，一定要團結在一起，一方面關心香港，一方面守護台灣主權跟自由民主，不會變成跟香港一樣。

蘇貞昌強調，看到香港人民不斷走出來，持續超過兩個月，越演越烈，失去人民支持的政府站不住腳，呼籲港府回應人民訴求，讓事情解決。

至於面對外島地方首長到北京國台辦談自由行，蘇貞昌回應，地方首長為了拚觀光各種努力他能了解，不過兩岸之間如果有任何官方協議，都有相關法律規定，不能破壞，同時也呼籲地方首長，跟對岸往來要加倍小心，因為大陸不是用民主開放國家的態度處理事情，隨時一個命令就能立刻改變決定，一切都是政治掛帥，黨說了算，要跟大陸往來不能不加倍小心。

▲行政院長蘇貞昌出席「向全國清潔人員致敬 因為有您環境更美麗」感恩餐會。（圖／記者林敬旻攝）