影／香港行政會議提早復會　林鄭記者會多次被打斷草草結束

記者魏有德／綜合報導

原定休至27日的香港行政會議，由於街頭對抗頻傳，提早於今（13）日復會。會前特首林鄭月娥親自站上火線與記者面對面，就反修例帶來的一連串社會事件，再度回應記者提問。當提及香港目前局勢，林鄭先深吸一口氣，隨後語帶哽咽地呼籲，「一切平靜之後，真誠對話、修補撕裂、重建社會和諧將會開始。」

▲香港特首林鄭月娥於行政會議前召開記者會。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞）

▲香港社會紛亂不止。（圖／路透）

記者會一開始，林鄭月娥先就近日香港引發的社會問題發表約8分鐘的談話，她提到，香港過去一周，社會變得不安全、不穩定，行使暴力及縱容暴力，都會將香港推向一條不歸路及陷入危險處境。

林鄭月娥表示，大規模的惡意破壞運動或被稱為不合作運動已在各區蔓延，不定時、不定點的行為包括堵塞鐵路，其中一日港鐵少了近200萬人次乘客，不少市民受到影響。昨日機場被癱瘓，圍堵過海隧道、攻擊警署、襲警、投汽油彈、煙霧彈等，都令香港社會陷入紛亂局面，「法治是香港最重要的核心價值，如果受損，其他方面都會受到破壞。」

▲香港多地爆發警民衝突。（圖／路透）

她提到，大規模攻擊法治機關，首當其衝是警隊，包括很多鼓吹仇警的言論，未經證實的圖片、短片等，涉及惡意攻擊，將警隊與市民放在對立面，對香港無好處， 3萬人的警隊是香港法治重要支柱，相關攻擊已蔓延到警隊家屬，「令他們惶惶不可終日。」

▲林鄭哽咽發言完，喝水平撫情緒。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞）

當林鄭發言結束前，她突然深吸一口氣，語帶哽咽的表示，香港已經五勞七傷，需要復元很長時間，大家放下歧見，用一分鐘看看香港這個城市，「反問是否忍心推向粉身碎骨的深淵」，現時唯一要做的是反抗暴力、維護法治、回復社會秩序，當一切平靜後，真誠對話、修補撕裂、重建社會和諧將會開始。

林鄭發言完立刻接受媒體提問，但在提問過程中，不時有場邊記者不斷喊話，導致林鄭回應提問時，數度被打斷，現場主持人也一再請媒體自律，最後，林鄭僅接受3家媒體提問，便在現場媒體要求直面問題下，轉身離開，草草結束記者會。

