　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港機場癱瘓　深圳、廣州機場股價大漲　國泰航空19天市值蒸發460億

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

深圳機場（圖／翻攝於深圳機場微博）

▲深圳機場（ 資料圖／翻攝於深圳機場微博）

記者魏有德／綜合報導

香港民眾12日發起機場抗爭，導致機場關閉，數百航班受影響，網友號召今（13）日下午1時再度前往機場抗議。由於航班停飛，鄰近的深圳、廣州白雲機場短期之內或承接流失旅客。陸媒報導，深圳機場及白雲機場股價雙雙走揚，受到衝擊的國泰航空股價則創9年來新低，市值蒸發逾116億港幣（約460億元新台幣，下同）。

▲▼香港機場12日下午被示威者佔領。（圖／路透）

▲香港機場12日下午被示威者佔領。（圖／路透）

《澎湃新聞》報導，受香港機場事件影響，深圳機場（000089）股價盤中漲幅達到8.44%，一度上漲至10.37元/股，後接近中午收盤時股價漲停，報收10.43元/股，成交金額為7.5億元人民幣（約35.25億元新台幣），換手率為3.62%。

▲▼廣州白雲機場今年客流量有望突破7000萬人次。（圖／翻攝自中新社）

▲廣州白雲機場。（圖／翻攝自中新社）

此外，同樣距香港機場不遠的廣州白雲機場（600004）股價，截至中午收盤前上漲5.41%，股價為19.28元/股，成交金額為4億元（約18.8億元新台幣），換手率為1.03%。

中信證券點評稱，香港機場事件短期將造成其旅客流失，深圳機場有望承接1/3旅客，但增厚業績彈性有限。從長遠看來，事件或提升深圳機場國際樞紐戰略地位，加速國際樞紐建設，2025年深圳機場國際客流或增至1900萬人次。

▲▼圖為國泰航空的空中巴士A350。（圖／達志影像／美聯社）

▲國泰航空受香港抗爭影響，股價大挫。（圖／達志影像／美聯社）

受到影響的還有香港國泰航空，國泰航空此前遭指有機師、空姐加入罷工，並透露警察行動資訊，雖然公司第一時間跳出來滅火，仍受到極大衝擊。據了解，國泰航空(00293.HK)今日跌勢延續，盤中低見9.27港元/股，創9年半以來新低，19個交易日累計跌幅24%，市值蒸發約116億港元，中午前，國泰航空跌超4%，報9.39港元/股。
 

ET快訊
LINE電腦版隱藏功能　文字前後「加符號」出現神奇變化
上午未到班…岡山女騎士摔護堤遭沖走！找到已成冰冷屍體
正妹遭撞「骨盆全碎」！肇事男留字條：有事打給我…當場丟包

關鍵字：香港,機場,廣州白雲,深圳,國泰航空,特派現場,股價

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港機場癱瘓　深圳、廣州機場股價大漲　國泰航空19天市值蒸發460億

商場保全上前「關切」港警借廁所　新世界：溝通不足引誤會

和貓咪玩慘被抓傷！12歲男「腋下冒出蠶豆腫塊」嚇壞…醫曝怪病：嚴重會死

他拍片炫耀載「5個老婆」出遊　意外留把柄慘被警察找上門

ASICS官網將台灣列為「國家」！　代言人韓東君急切割：堅持一個中國

逛漫展遇「美腿正妹」　結果竟是公司老闆cos女裝！他po網後悲劇了

影／香港行政會議提早復會　林鄭記者會多次被打斷草草結束

張達明：港警喬裝「不同人士」插贓嫁禍示威者　刑事罪不能豁免！

41家香港地產商聯署斥「暴力示威」：加大經濟下行的風險

香港示威延燒　旅遊業者「逾一成收入0」：比SARS時還糟

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

台南茶飲店隱藏餐點「小卷麵」　爆量30隻鋪好鋪滿！網：麵在哪

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

香港機場癱瘓　深圳、廣州機場股價大漲　國泰航空19天市值蒸發460億

商場保全上前「關切」港警借廁所　新世界：溝通不足引誤會

和貓咪玩慘被抓傷！12歲男「腋下冒出蠶豆腫塊」嚇壞…醫曝怪病：嚴重會死

他拍片炫耀載「5個老婆」出遊　意外留把柄慘被警察找上門

ASICS官網將台灣列為「國家」！　代言人韓東君急切割：堅持一個中國

逛漫展遇「美腿正妹」　結果竟是公司老闆cos女裝！他po網後悲劇了

影／香港行政會議提早復會　林鄭記者會多次被打斷草草結束

張達明：港警喬裝「不同人士」插贓嫁禍示威者　刑事罪不能豁免！

41家香港地產商聯署斥「暴力示威」：加大經濟下行的風險

香港示威延燒　旅遊業者「逾一成收入0」：比SARS時還糟

台北房價「超越東京首爾」！　他看完江南區價位秒心涼：我住的比偶像還貴…

多夢淺眠「總是睡不好」　針灸＋中藥雙管齊下能改善

太有創意！日本推大人味「珍珠奶茶酒」　咬得到QQ感，越喝越微醺

北投2姊妹縮牆角遭祝融奪命！父大陸經商　屋主是父親朋友

亞冠盃／富邦勇士下必勝令　張宗憲歸隊上場縮限10分鐘

鄧紫棋《新說唱》笑：狗哥可以收工了！　PTT網友罵爆「掉人品沒風度」

台股還在水逆？　收盤失守10400點大關

影／加州槍戰畫面曝！黑衣男持長槍進逼2死2傷　警車玻璃碎裂

廢除公然侮辱罪「試法」失敗 博恩揭大學被告公然侮辱往事｜行動法庭 第26集

柯瑞：永遠記得KD這3年　不甩被批非奪冠熱門

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

大陸熱門新聞

大叔吃魚肉嘴劇痛...伸手拔出..

颱風天搶修電路…檢修員「被強制..

女大生找工作離奇失蹤...12..

持續癱瘓香港機場！港網友發起1..

女子右眼中彈　港記者：她是急救..

8/11警民衝突後…林鄭月娥首..

17歲網紅爆劈腿乾爹們！不雅照..

香港女右眼破裂恐失明　央視：黑..

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警..

影／孕婦洗澡觸電...丈夫「赤..

港女眼球被警射爆？前港警：除非..

央視體育女神笑林書豪NBA「擦..

香港機場今日航班全部取消！

少女被射爆眼球「恐永久失明」　..

更多熱門

相關新聞

商場拒港警上廁所？　新世界：溝通不足引誤會

香港新世界集團旗下、位在荃灣的商場愉景新城近日在臉書上發文，對於有防暴警察在事先沒有通知，且在場有大批顧客的情況下突然進入商場深感抱歉，保安人員得知後上前和警方交涉，但他們表示有急切生理需求，在使用洗手間5分鐘後便立即離開。聲明另外界質疑警察上廁所是否還要看商場臉色，對此，新世界表示，商場洗手間一視同仁，供警員使用。

蘇貞昌痛心香港慘況：關心香港、守護台灣主權自由民主

外交部：供來台港民依人道考量給個案協助

香港行政會議提早復會 林鄭記者會多次被打斷草草結束

張藝興取消香港場「被黃牛吐槽票房差」

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

被攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「開始吞安眠藥」

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

西南季風進台灣！中南部10天豪雨

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

豪雨襲高雄　岡山驚傳民眾遭大水沖走

岡山女騎士摔護堤遭沖走　找到已成冰冷遺體

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面