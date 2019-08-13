香港機場癱瘓　深圳、廣州機場股價大漲　國泰航空19天市值蒸發460億

▲深圳機場（ 資料圖／翻攝於深圳機場微博）

記者魏有德／綜合報導

香港民眾12日發起機場抗爭，導致機場關閉，數百航班受影響，網友號召今（13）日下午1時再度前往機場抗議。由於航班停飛，鄰近的深圳、廣州白雲機場短期之內或承接流失旅客。陸媒報導，深圳機場及白雲機場股價雙雙走揚，受到衝擊的國泰航空股價則創9年來新低，市值蒸發逾116億港幣（約460億元新台幣，下同）。

▲香港機場12日下午被示威者佔領。（圖／路透）

《澎湃新聞》報導，受香港機場事件影響，深圳機場（000089）股價盤中漲幅達到8.44%，一度上漲至10.37元/股，後接近中午收盤時股價漲停，報收10.43元/股，成交金額為7.5億元人民幣（約35.25億元新台幣），換手率為3.62%。

▲廣州白雲機場。（圖／翻攝自中新社）

此外，同樣距香港機場不遠的廣州白雲機場（600004）股價，截至中午收盤前上漲5.41%，股價為19.28元/股，成交金額為4億元（約18.8億元新台幣），換手率為1.03%。

中信證券點評稱，香港機場事件短期將造成其旅客流失，深圳機場有望承接1/3旅客，但增厚業績彈性有限。從長遠看來，事件或提升深圳機場國際樞紐戰略地位，加速國際樞紐建設，2025年深圳機場國際客流或增至1900萬人次。

▲國泰航空受香港抗爭影響，股價大挫。（圖／達志影像／美聯社）

受到影響的還有香港國泰航空，國泰航空此前遭指有機師、空姐加入罷工，並透露警察行動資訊，雖然公司第一時間跳出來滅火，仍受到極大衝擊。據了解，國泰航空(00293.HK)今日跌勢延續，盤中低見9.27港元/股，創9年半以來新低，19個交易日累計跌幅24%，市值蒸發約116億港元，中午前，國泰航空跌超4%，報9.39港元/股。

