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侯友宜再打臉蔡英文：態度問題！不該被動關心前線作戰的地方首長

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▲▼蔡英文視察「捷運萬大-中和-樹林第二期工程」,總統蔡英文,新北市長侯友宜。（圖／記者季相儒攝）

▲總統蔡英文與新北市長侯友宜視察「捷運萬大-中和-樹林第二期工程」。（圖／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜12日上午當總統蔡英文的面砲轟「我做我的事，妳拜妳的廟」，指出如果蔡英文是來新北拚選舉，他絕對不陪同。對此，侯友宜下午受訪時在開嗆，中央應該主動關心地方，不是從一個被動的角度關心前線作戰的地方首長們，「這是一個態度的問題！」

總統蔡英文上午往視察「捷運萬大-中和-樹林第二期工程」，交通部長林佳龍等人都到場，不過侯友宜在致詞時砲火全開，直指中央給新北的資源太少，並酸蔡英文「妳拜妳的神，我做我的事！」侯友宜甚至表明，往後蔡英文若到新北拚選舉，自己絕不會陪同，但如果是要來拚建設，他一定會陪。

他接著說「很冒昧再講一句，昨天沒有陪總統拜廟很抱歉。總統，以後妳來拚選舉的時候，不好意思，我絕對不陪妳」，但蔡英文來拚建設的時候，他絕對陪，除非是有特別原因，會再向她解釋。

對此，侯友宜下午表示，地方首長一定有很多的需求會去跟中央來做一個報告，這是地方本來就是要跟中央申請，但是身為中央更應該以「上對下」的方式來了解地方需要的是什麼，這才是一個負責任的中央。

他說，中央要主動了解地方狀況，就像他面對1,032個里長，跑基層的時候，他會問里長「里長啊，需要些什麼？我可以幫你做什麼？」，去解決他直接面對民眾的問題，因此他也希望中央用這樣的態度問「侯友宜啊，你需要什麼？能不能我幫你做什麼？」。

侯友宜批評，不應該是從一個被動的角度來關心在基層作戰的地方首長們，如果從被動變主動，感受完全不一樣，「這是一個態度的問題！」是也是為何他上午會對蔡英文說，「拜託蔡總統，跑選舉沒關係，但是一定要常常來新北市，看新北市需要的是什麼？」，希望中央主動積極來關心新北市，這也是選舉對選民的承諾，更重要的是，「妳面對底下有一些問題的時候，妳要有解決問題的勇氣」。

侯友宜也針對他是「政治不沾鍋」的評論表示，他現在變成「壓力鍋」了，每天因為市政工作跑得暈頭轉向，都忙不過來了，「我的壓力鍋自己都沒有辦法解決了」；他比喻自己是壓力鍋，先做好市政比較重要，所以每天他都跟新北的民意代表為這個城市共同努力。

對於「壓力鍋」是不是在接見總統蔡英文時爆掉了，侯友宜笑一笑回應，總統除了到新北市來拜廟以外，最重要的是要來了解市民所需，所以他告訴蔡英文，「總統，我來了八個月，妳來兩次」，他希望總統多來看看新北市建設狀況跟市民需求。

侯友宜指出，新北市400萬人口，土地又是台北市的8倍面積大，預算卻那麼少，真的非常仰賴中央給予支持，蔡英文多親自來瞭解才知道新北需要是什麼，他也會跟總統報告市民需要什麼，促成中央與地方的合作。

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