民進黨議員肯定侯友宜認真做事　張志豪：蔡英文一直向您謙卑報告

▲總統蔡英文、新北市長侯友宜。（圖／記者季相儒攝，以下同）



記者呂欣玫／綜合報導

新北市長侯友宜12日當總統蔡英文的面砲轟「我做我的事，妳拜妳的廟」，並批評中央政府不關心新北市、給的資源不足。對此，民進黨議員張志豪表示，侯友宜認真做事大家都清楚，但有更多蔡英文政府在新北市投入的建設，應該強調一下比較好，「總統是新北巿民所以她致詞時一直謙卑的向您報告喔」。

蔡英文上午前往新北視察「捷運萬大-中和-樹林第二期工程」，侯友宜卻在致詞時砲火全開，直指中央給新北的資源太少，並酸蔡英文「妳拜妳的神，我做我的事！」他甚至表明，往後蔡英文若到新北拚選舉，自己絕不會陪同，但如果是要來拚建設，他一定會陪。

侯友宜還指出，新北市400萬人口，土地又是台北市的8倍面積大，預算卻那麼少，真的非常仰賴中央給予支持，希望蔡英文多親自來瞭解才知道新北需要什麼，他也會跟總統報告市民的需求，促成中央與地方的合作。

對此，張志豪12日先是透過臉書體諒侯友宜身為市長的壓力，他表示，侯友宜致詞時稍微激動了些，但新北市就像小台灣一樣，29區的建設需求龐雜，1032里的問題也是千頭萬緒，要治理超過400萬人口的大城市，市長壓力之大可想而知，但北北基桃這個1000萬人口的區域治理，不僅考驗首長的智慧，也考驗中央地方聯手解決問題的能力。

不過，張志豪話鋒一轉指出，其實就公共建設本身，或者新北市長遠發展來講，「這一任政府做得都比過去多而且有前瞻性」，就萬大中和樹林線的財務計畫來說，前總統馬英九執政時一直下不來，一直到蔡政府時期才通過，這是侯友宜沒有提到的，光是這點，誰有替新北市民在打算，真的不是那麼難懂。

另外，中央政府在大台北地區捷運、鐵路地下化建設已經投入1兆元以上預算，納入前瞻基礎建設軌道計畫的有新北三鶯缐、淡海輕軌、安坑輕軌共821.38億元，其中特別預算占203.32億元，年度預算占618.06億元（年度中央補助109.37億元）；水環境部分，也納入新北市有關加強水庫保育、水環境改善、中央管河川、雙溪生態水庫、無自來水改善及節水等工程或計畫共154.6億元特別預算；交通部日前也核定新北市申請「前瞻基礎建設」改善停車問題計畫，共補助16億元經費，將在板橋、中和、新莊、三重、土城、樹林興建10個停車場。

張志豪強調，這些例證都是現在進行式，侯友宜也應該很清楚，而他求好心切，認真做事追趕前新北市長朱立倫落後已久的市政，大家也都知道，但有更多侯友宜現場沒有提到的，也應該強調一下比較好，「確實正如侯市長所說，『做事情』比較重要，所以可以看到執政以來設籍在新北市永和區的蔡總統，她心心念念的就是新北市，這也是她2010年參選新北市長至今對市民的承諾」。

最後，張志豪表示，「我的建議是這樣，按照市長的說法，他只能力挺蔡總統了，畢竟自己黨內的候選人，連自己對高雄的承諾都做不到了，還能期待他為國家做什麼呢？侯市長您說是不是？」並Hashtag「#市長我們大家一起加油吧」、「#總統是新北巿民所以她致詞時一直謙卑的向您報告喔」