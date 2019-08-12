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「抱女人」不能亂講！李乾龍：韓國瑜如果不提告也不用選總統了

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▲▼國民黨新北市黨部考紀會開會,蘆洲區黨部決議將陳宏昌開除黨籍決議,主委李乾龍。（圖／記者季相儒攝）

▲國民黨新北市黨部召開紀律委員會議，主委李乾龍主持。（圖／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／新北報導

湧蓮寺主委、國民黨中評委陳宏昌在歡迎總統蔡英文赴新北拜廟時致詞批評高雄市長韓國瑜酗酒、抱女人，並支持蔡英文連任。對此，新北市黨部決議將其開除黨籍，新北市黨部主委李乾龍指出，抱女人這種話不能亂講，「韓國瑜若不提告，我看他也不用選總統了」。

對於陳宏昌批評韓陣營是紅衛兵「不能接受其他聲音」，李乾龍指出「什麼叫做紅衛兵？」，不同的場合講不同的話，公道自在人心，陳宏昌的言論已經超越了一個公廟主委的身份。李乾龍說，韓國瑜針對過去常打牌、喝酒當天有承認，但是對於抱女人這種言論，韓國瑜若不提告、不澄清的話也不用選總統了，一定要出面澄清這個事實。

李乾隆說，他昨晚有懇請三重幫大老陳兩傳聯繫陳宏昌，勸他出面道歉，但陳宏昌這次真的「吃了秤鉈鐵了心」，因此下午市黨部尊重區黨部的建議案，由13位委員在10分鐘內達成無異議通過決議案，馬上以電子公文送給黨中央，請中央召開專門考紀委員會。

決議書中寫道，陳宏昌在公開場合以言論誣衊黨提名之總統候選人，違反「本黨黨員違反黨紀處分規程」第二條第二款；蘆洲區黨部考紀會決議建議以「開除黨籍」懲處，新北市黨部也10分鐘內完成黨部紀律委員會議後，確定開除陳宏昌黨籍，並呈報中央考紀會決議。

李乾龍強調，韓國瑜陣營11日晚間有聯繫他，並告知他高雄競辦下午也會召開記者會，韓國瑜很意外、很沉痛陳宏昌會有這樣的言論，跟他有9年在立法院的交情，很不樂見在法庭上見，但如果對方在三天內不公開道歉，就會選擇提告。李乾龍說，陳說出這些話可能跟過去個人的恩怨有關，但畢竟他身為中評委，不應該有這樣的言論。

李乾隆說，對於開除黨籍的決議他也十分沈痛，畢竟他與陳宏昌認識約40年交情，跟他有很深的淵源，陳過去也是國民黨很重視、努力栽培的重要黨員，對於他這樣的言行感到很意外，確實不應該在地方公廟、宗教場合詆毀黨候選人而墊高對手候選人，這是很多地方人士、黨員所不能認同的，市黨部電話、網站都因此被灌爆了。

李乾龍表示，這件事情引起基層非常大的反應，陳宏昌在公開場合把自己國民黨參選人踩在底下，墊高對手黨的候選人，尤其在地方公廟場合講這話不好，難道那間廟是民進黨的廟？佛祖是保佑大家，講這話不恰當。

▲▼國民黨新北市黨部考紀會開會,蘆洲區黨部決議將陳宏昌開除黨籍決議。（圖／記者季相儒攝）

▲▼國民黨新北市黨部考紀會開會,蘆洲區黨部決議將陳宏昌開除黨籍決議。（圖／記者季相儒攝）

▲國民黨新北市黨部召開紀律委員會議。（圖／記者季相儒攝）

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