侯友宜當面轟蔡英文　蘇巧慧曝真相：國民黨自己丟水球杯葛前瞻預算

▲民進黨立委蘇巧慧感謝總統蔡英文支持捷運萬大線建設。（圖／蘇巧慧臉書）



記者陶本和／新北報導

新北市長侯友宜12日在總統蔡英文面前開轟，希望中央給予新北市府的建設支持。民進黨立委蘇巧慧稍早回應，侯友宜說法不厚道、不公平，也不符合事實，並且曝光真相，其實是在立法院審查前瞻計畫預算時，被國民黨立委丟水球、麵粉杯葛羞辱，「我們都努力在為新北爭取，中央也都在經費上給予支持」、「建設不分藍綠，更不需要口水。」

侯友宜12日陪同總統蔡英文視察「捷運萬大-中和-樹林第二期工程」，在致詞時猶如「撿到槍」，除了強調自己積極拚市政外，當場重砲轟蔡英文「拜廟」，認為對選民的承諾是態度，解決問題是勇氣，甚至鞠躬懇求中央協助。

侯友宜致詞時語調格外激昂，向蔡英文說，神明要拜，人在做天在看，是人都要做事情，「昨天很不好意思，我做我的事，妳拜妳的廟」；他強調，新北仰賴中央給他滿滿的支持，「我當選沒有講過謙卑，但重點要做事！」言談間酸味十足。

侯友宜表示，萬大線二期路線都在新北市境內，盼仰賴中央滿滿的支持，總經費555億元，中央補助174億元，新北市需負擔380億元。話鋒一轉，他也指出，新北市在六都的人均預算最低，獲得的資源很少，影響到大台北都會區發展，蔡英文應該重新考量資源分配，全力支持新北市。

侯友宜說，對於選民的承諾，是一種態度，希望她可以記得，解決問題是一種勇氣，並且放話在新北市可是有上千位的里長，具有相當程度的基層民意，「我們用行動跟基層連在一起。」此時，台下有幾位挺藍的里長們跟著起鬨，幫侯友宜助陣，讓在現場的藍綠政治人物格外尷尬。

對此，身為樹林的立委蘇巧慧有不同看法，她稍早表示，樹林人苦等捷運多年，遲遲沒有下文的真相，在於萬大線在2010年核定後，二期工程財務計畫問題，雙北未能取得共識，以致延宕多年，因此在2016年上任後，就多次向時任行政院長林全、賴清德提出質詢，也前往新北市府商討。

蘇巧慧說，但在立法院審查前瞻計畫預算時，被國民黨立委丟水球、麵粉杯葛羞辱。她強調，正因為這三年多來種種的努力過程，才有2018年終於成功爭取樹林萬大線納入前瞻計畫，核定總工程經費，也才讓整個工程真正有經費可以進入細部設計規劃，「今年7月，捷運局更宣布將在2年內正式動工，讓整個計畫又跨出一大步。」

對於侯友宜的質疑，蘇巧慧說，說法不厚道、不公平，也不符合事實，「包括我在內的所有新北市立委，大至鳳鳴車站臨時站、三鶯大橋、五股交流道、台65浮洲橋匝道、各區停車場，小至地方各項教育建設，我們都是很努力一樣樣在為新北爭取，中央也都在經費上給予支持。」

蘇巧慧強調，建設不分藍綠，更不需要口水，只要為台灣好，都應該要一起努力。她強調，感謝蔡英文親自到場表達支持，以及關心樹林的交通建設，她一定會監督進度，期待未來在中央、地方合作下，一起讓捷運萬大線成為實線。

▼蔡英文視察「捷運萬大-中和-樹林第二期工程」。（圖／記者季相儒攝）

