快訊／聲援香港市民　蔡英文指示以人道救援方式個案協助

▲蔡英文呼籲香港政府，不要用暴力解決問題。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

香港抗爭事件持續延燒，一名女子在衝突當中遭警察射傷眼睛，引起香港市民群起激憤，號召12日「百萬人塞爆機場」行動抗議。民進黨發言人李問表示，這是一場還未出動坦克的血腥鎮壓，總統蔡英文、政府相關單位已經明確指示，將以人道救援方式，給予個案上的協助。

李問指出，香港警察驅離示威者的暴力手段，已超乎常規執法的程度，這是一場還未出動坦克的血腥鎮壓，已嚴重危害到香港民眾的人權與安全，造成社會分化撕裂，民進黨嚴厲譴責。

李問說，港府派出「速龍小隊」等軍事化單位鎮壓民眾，國際各界擔心的武力鎮壓舉動，事實上已然發生，不但在地鐵室內空間發射催淚彈，還近距離向示威者開槍，如同對敵人的殘酷行刑，甚至造成示威者永久失明。

李問強調，這股抗爭的燎原星火，不只讓香港年輕一代對中共徹底失去信任，也證明了自由與專制兩者是不可兼容的，更是「一國兩制」根本性的挫敗，一再以武力鎮壓，不只造成香港人民身體上的傷害，在政治上的追殺，也造成香港人民心理上的壓迫，「對此，蔡英文總統與政府相關單位已明確表示，將會以人道救援的方式，給予個案上的協助。」

▲香港機場「警察還眼」集會，聲援受傷少女。（圖／路透社）