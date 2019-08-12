李退之：大選賴清德會盡一份力　發揮戰力時機、角色一定會做好

▲前行政院長賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

前行政院長賴清德11日與前總統陳水扁會面，引起外界議論。過去擔任賴清德發言人的李退之12日表示，時間點巧合，這個大選賴清德一定會盡一份力，沒有脫黨的問題。

陳水扁透過臉書，放上他跟賴清德見面的照片，而他的兒子陳致中也證實，兩人是在11日的下午約了下午茶；另也外傳賴清德同時也跟喜樂島聯盟黨主席羅仁貴見面。

在此同時，有媒體報導指稱，如果賴清德結盟獨派參選2020總統，可能會嚇到總統蔡英文。對此，李退之表示，只是一個時間點的巧合，賴清德在全國支持者的支持下走完民主程序，也向全國人民報告，打了美好的一仗，接受初選的結果，會支持黨提出的候選人。

李退之說，兩個會面的場合，一個是有中北部的好朋友，從初選以來都很幫忙賴清德，一直說要見面，但一直沒有辦法見到，大家到台南看看他，也約了陳水扁一起。

李退之認為，不論民進黨中央，或是未來蔡英文的競選總部，大家都能把整個局勢做圓滿、妥善的安排，再對外說明，才是比較正面的對話基礎。

李退之強調，每個人都有最佳發揮戰力的位子，把這些主客觀條件安排好，再對外說明，才是比較成熟的作法，賴清德發揮戰力的時機跟角色，一定會做好。

▼在民進黨初選期間，時任賴清德辦公室發言人的李退之。（圖／記者屠惠剛攝）

