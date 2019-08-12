想裸泳就不能強迫穿衣　巴塞隆納女人有了泳裝自由權

▲Piscines Picornell游泳中心是巴塞隆納第一家為裸體主義者專門開放的泳池。（圖／翻攝自臉書／Piscines Bernat Picornell）

實習記者范芷菱／綜合報導

在西班牙巴塞隆納裸體是合法的，不過有一些泳池規定女性「不可裸上身」。對此，Mugrons Lliures協會認為是一種性別歧視，並且提出投訴。介入調查後，當地政府宣布「刪除任何關於禁裸上身的規定」，讓女性擁有泳裝自由權，只要她們不想穿上衣，那就不能強迫。

Al CNAB es poden gaudir de totes les piscines en màxima igualtat. Ja no tenim cap normativa relacionada amb el topless — CNAtleticBarceloneta (@CNAB_oficial) 2019年8月4日

據西班牙《國家報（EL PAÍS）》報導，巴塞隆納每個地區的泳池都有不同的規定，有些泳池允許在任何地方裸體，但也有些泳池規定只能在日光浴室和室外泳池裸體，甚至有些地方還有「女性不可裸上身」的規定。這種差別待遇引起Mugrons Lliures協會的強烈譴責，認為這是一種性別上的歧視。

▲位於巴塞隆納的Piscines Picornell游泳中心。（圖／翻攝自Google Map）

對此，巴塞隆納政府近日向14間有泳池的體育中心發布公告，「對婦女實行特定服裝規則，不只限制了選擇自由，也是一種性別歧視。」要求刪除相關的規定，給予女性自由。

其實當地的Piscines Picornell游泳中心早就開放民眾裸泳，同時也是巴塞隆納第一家為裸體主義者專門開放的泳池。技術總監瑟那（Jaume Serna）表示，「希望在選擇泳衣時充分尊重每個人的自由。」