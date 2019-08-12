　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

想裸泳就不能強迫穿衣　巴塞隆納女人有了泳裝自由權

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲Piscines Picornell游泳中心是巴塞隆納第一家為裸體主義者專門開放的泳池。（圖／翻攝自臉書／Piscines Bernat Picornell）

▲Piscines Picornell游泳中心是巴塞隆納第一家為裸體主義者專門開放的泳池。（圖／翻攝自臉書／Piscines Bernat Picornell）

實習記者范芷菱／綜合報導

在西班牙巴塞隆納裸體是合法的，不過有一些泳池規定女性「不可裸上身」。對此，Mugrons Lliures協會認為是一種性別歧視，並且提出投訴。介入調查後，當地政府宣布「刪除任何關於禁裸上身的規定」，讓女性擁有泳裝自由權，只要她們不想穿上衣，那就不能強迫。

據西班牙《國家報（EL PAÍS）》報導，巴塞隆納每個地區的泳池都有不同的規定，有些泳池允許在任何地方裸體，但也有些泳池規定只能在日光浴室和室外泳池裸體，甚至有些地方還有「女性不可裸上身」的規定。這種差別待遇引起Mugrons Lliures協會的強烈譴責，認為這是一種性別上的歧視。

▲位於巴塞隆納的Piscines Picornell游泳中心。（圖／翻攝自Google Map）

▲位於巴塞隆納的Piscines Picornell游泳中心。（圖／翻攝自Google Map）

對此，巴塞隆納政府近日向14間有泳池的體育中心發布公告，「對婦女實行特定服裝規則，不只限制了選擇自由，也是一種性別歧視。」要求刪除相關的規定，給予女性自由。

其實當地的Piscines Picornell游泳中心早就開放民眾裸泳，同時也是巴塞隆納第一家為裸體主義者專門開放的泳池。技術總監瑟那（Jaume Serna）表示，「希望在選擇泳衣時充分尊重每個人的自由。」

ET快訊
影／2屍3命！孕婦洗澡觸電...陸夫「赤腳」狂奔救人也被電死
女大生找工作離奇失蹤！父母賣房、花光積蓄尋人...12年後「
獨／直擊韓國瑜上班時間賴在家　上午11:43才出門挨批只拼總

關鍵字：裸泳,巴塞隆納,泳池,裸體,性別歧視

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

毀壞70多年後重現！高第作品「噴水池」複製品就在巴塞隆納

OPPO Reno巴薩限量版開箱：從裡到外給你滿滿的紅藍巴薩魂

影／火辣姊站橋上「解放牛仔褲頭」　脫到徹底45m高跳下…整條路塞車圍觀

影／魯蛇翻轉娶烏克蘭女神！老婆帶閨蜜「天天在家游泳」　網友眼尖：她裸泳

林星潼裸泳PO照…一看水下「蜜桃臀曝光」！　被房務人員撞見

想裸泳就不能強迫穿衣　巴塞隆納女人有了泳裝自由權

瓜地馬拉總統大選　保守派吉昂馬岱大勝

貿易優惠矮一截！日本被踢出南韓白名單：現階段影響不大

殺人鯨狂追漁船！下秒突露「渾圓白肚」　4漁夫秒被圈粉...狂拿手機自拍

辣媽自家花園曬日光浴　警「出動直升機偷看」還拍她女兒穿比基尼

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

32頁兒童繪本秒轉換「電台台語版」 急速飆讀她傻眼：我又要再唸一次

駕駛未注意「突開車門」害噴飛！ 騎士慘被3連撞...滿地血遭輾身亡

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

BY2合作馬伯騫再創新歌《傀儡》 全新造型亮相...驚艷全場！

台幣1萬7玩泰國曼谷6天6夜！ 善用網路+APP小資也能大享受

想裸泳就不能強迫穿衣　巴塞隆納女人有了泳裝自由權

瓜地馬拉總統大選　保守派吉昂馬岱大勝

貿易優惠矮一截！日本被踢出南韓白名單：現階段影響不大

殺人鯨狂追漁船！下秒突露「渾圓白肚」　4漁夫秒被圈粉...狂拿手機自拍

辣媽自家花園曬日光浴　警「出動直升機偷看」還拍她女兒穿比基尼

8歲女童家門外玩耍「頭骨粉碎」慘遭性侵　身上iPad不見了

貿易戰掀抵制潮！南韓旅日遊客劇減　濟州航空宣布縮減日本航線

22歲腦麻男完成「開卡車」夢想！母一路陪伴：身體不聽話就訓練它

16歲成流浪漢…21歲搖身一變千萬富翁　他曝成功祕訣「別穿西裝上班」

媽遭家暴拿刀追打「頭縫7針」　15歲女兒錄下關鍵片送父親入獄

保母高舉4個月大拉不拉多狠摔在地　汪嚇懵2度絆倒爬不起身

靈鷲山水陸空大法會幽冥戒　侯友宜供燈為台祈福

彰化台76線埔鹽交流道　貨車扯斷號誌燈交通大打結

颱風天幫家人煮「3種泡麵加蛋」！　網蓋樓清一色愛吃這種：是王道

22歲富豪辣媽砸78億租快艇！　超狂慶生…男友再送「滿鑽項鍊」閃瞎眼

25歲弟「偷爸媽10幾萬」買遊戲點數！　她嘆：好怕我信用卡也被拿走

雙創歷史新高　貿聯-KY第2季營收年增14.05%、淨利年增76.8％

碳酸飲料當白開水灌　30歲男血糖狂飆20倍喪命

日職／陳冠宇連3戰失分　羅德4連敗無法自力封王

土城大墓公特殊中元「輪普」　放水燈、跳鍾馗特色祭典登場

害羞！平時是裁縫師…當她關掉縫紉機後　雙腿一開變超性感模特

國際熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當..

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全..

托兒所大火奪5命　嬤一夜痛失4..

24歲女送爸爸DNA檢驗盒！竟..

印度超狂稻草冷氣　一開降10℃

12男郵輪上揪15歲嫩妹尬酒　..

4歲童撿炸彈當玩具　當場被炸死

她月經突報到　竟拿快煮壺沸騰帶..

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場..

京阿尼倖存者復工：對兇手的反擊..

「稻草冷氣機」爆紅！只要台幣1..

療養院員工丟病服　失智奶奶掙扎

富爸開特斯拉「協助駕駛系統」撞..

他吞威而鋼＋打硬梆梆加強劑　勃..

更多熱門

相關新聞

屁孩瘋水中大便挑戰！泳池「漂滿屎渣」被迫關閉

網路上常常會掀起各種挑戰，但有些主題著實令人不解！西班牙屁孩界中近期就流行一個恐怖又噁心的挑戰，就是「在水中大便」，導致當地不少公共泳池、水上樂園的水面上漂滿大便，而被迫關閉。

50歲大媽自拍裸體練舞　按錯鍵傳成群組

3歲男童泳圈翻溺水！弓背漂水面狂掙扎2min

「富二代」泳池搭訕妙齡女　騙買房詐322萬

進擊的巨人在鬼月降臨！甩鳥狂奔民眾驚呆

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警狙擊爆頭

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

颱風天搶修電路…檢修員「被強制休息」淚崩

豪雨又襲8縣市！　中南部連雨數日

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到家更毛的來了

薔薔玩花東「生理期第1天」看清男友！

拍女友「睡覺照」！他遭警方搜索家中

傑森摩莫亞：《水行俠2》不能拍了

鬼月拜完普渡家破人亡！他曝「拜這零食」會倒大楣

吳宗憲彎腰道歉連千毅：我錯了！

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃

托兒所大火奪5命　嬤一夜痛失4孫

他遭百步蛇咬「毒發身亡」！友人一旁目睹

更多

最夯影音

更多

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面