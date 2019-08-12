屁孩新流行「水中大便」挑戰！　西班牙泳池「漂滿屎渣」被迫關閉

▲塞戈布里加水上樂園遭有心人士亂大便。（圖／翻攝自Facebook／Complejo Acuático Segóbriga Park）

實習記者賴韻如／綜合報導

網路上常常會掀起各種挑戰，但有些主題著實令人不解！西班牙屁孩界中近期就流行一個恐怖又噁心的挑戰，就是「在水中大便」，導致當地不少公共泳池、水上樂園的水面上漂滿大便，而被迫關閉。

據《地中海報》報導，追隨這股名為「Hacer Caca（西班牙語：大便）」風潮的人，主要是風靡於12歲至16歲之間的青少年，他們瘋狂挑戰在公共游泳池或水上樂園中大便，或是把大便裝進塑膠袋裡，然後帶到泳池中丟棄，接著拍下其他民眾見狀後的反應，從而得到快感。

▲塞戈布里加水上樂園於臉書上發表聲明。（圖／翻攝自Facebook／Complejo Acuático Segóbriga Park）

這個詭異的風潮已經導致瓦倫西亞的塞戈布里加水上樂園（Segóbriga Park）在一周內被迫關閉2次，該樂園於上月24日發表聲明寫道，「由於在泳池中發現糞便，園方顧及民眾衛生與健康疑慮，將於24日上午閉園，直到25日下午2點。」沒想到再度開啟後才過不到一個禮拜，該樂園又於31日發出聲明，「有民眾在泳池中發現糞便，再次關閉游泳池，將進行全面性消毒任務，直到明天下午2點。」

對此，塞戈布里加水上樂園的工作人員也感到相當困惑，「這種事情已經19年來都沒有發生過，希望到此遊玩的遊客能夠保持良好行為，以免傷害西班牙良好的觀光形象。」另外，當地衛生部門負責人也呼籲，泳池中本來就含有許多細菌，所以需要加氯消毒，如今又在有心人士在水中大便，需要加入更高劑量的氯來進行消毒，這樣將對人類健康造成危害。」