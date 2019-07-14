魯蛇翻轉娶烏克蘭女神！老婆帶閨蜜「天天在家游泳」　網友眼尖：她裸泳

▲梅愛偲與老婆達莎梅。（圖／翻攝自梅愛偲烏克蘭微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸河北業餘攝影師「梅愛偲」原本是魯蛇，但到了烏克蘭念書後，卻搖身一變成為「人生勝利組」，先前更因為一張正妹老婆包餃子的照片爆紅。過了2年後，兩人目前的近照曝光，再度讓網友羨慕萬分。

梅愛偲於當年升大學考試只考了320分，在大陸這分數一間大學都填不上。他在因緣際會之下到烏克蘭，28歲時和18歲的第二任辣妻「達莎梅」結婚，還買下近千坪土地蓋豪宅，過著家庭美滿的幸福生活，還在當地開起了婚姻介紹所。

網友好奇他們結婚後的近況，到微博一看發現，梅愛偲的豪宅7月剛升級，多了新的遊泳池，晚上一家就在池邊看電影，白天老婆則天天帶著閨蜜來游泳，讓他直呼「家裡一下成了女兒國」。網友更發現，其中一張照片中，一名女子疑似裸泳，意外引起討論。

達莎梅身材依舊火辣，保持前凸後翹的完美比例平時喜歡Cosplay漫威人物，包含驚奇隊長、蜘蛛人、黑寡婦...等角色都不放過。除此之外，梅愛偲也分享帶著老婆與女兒「小狐狸」到上海遊玩的照片，到迪士尼與公主相見，享受牛排、龍蝦等高檔美食，女兒也長得相當精緻可愛。

看了這些發文之後，網友們也相當羨慕，「嫂子越來越性感了」、「比原版的驚奇大媽，強太多太多了」、「你們家顏值都很高」、「身材無敵」、「女神老婆」、「女兒好漂亮」、「真性福」、「賀爾蒙来了」。