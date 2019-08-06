「富二代」泳池搭訕妙齡女　共築愛巢騙買房詐322萬

▲吳某佯稱富商，在泳池邊搭訕伍女，詐騙錢財。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

記者鄧木卿／台中報導

彰化縣1名吳姓男子2009年在中科園區一間健身房游泳時，搭訕1名伍姓女子，吳某誆稱自己單身，富二代，不願接手家族事業，想和伍女共築愛巢，經以甜言蜜語騙取伍女322萬元後，避不見面，吳某去年因通緝被逮，否認詐騙而是生意糾紛，台中地院審理後，依詐欺罪判處1年10月，可上訴。



吳某2009年5月到台中科學園區一家健身房游泳，主動搭訕伍女，兩人經常運動完相約吃飯、聊天，日久生情，吳某透露自己是紡織業第二代，未婚，母親是董事長，他掛副總經理，父親早逝全因紡織因素，對肺不好，所以他不願承接家族事業，自己在一家理財企管公司上班。

吳某有時帶伍女去台北洽公，發現公司司機竟開來百萬名車接送，且稱呼吳為副總，更讓伍女不疑有它，吳某漸漸取得伍女信賴後，吳某以結婚為前提，和伍女成為男女朋友，吳某佯稱想在台中買房作為愛巢，還帶伍女到七期豪宅到處看房子，看完房子，吳某騙說，他認識建商，會談出合理價格。

伍女信以為真，陸續匯錢給吳某，前後匯了3次、254萬元，有時也給現金，累計有68萬元，總共給了322萬元，吳某為了讓伍女放心，錢是直接匯到伍女名下帳戶，沒有伍女同意，這筆錢無法使用。



同年12月，兩人在運動時，吳某突然接到電話，表示家族在南非的工廠發生罷工，他要去處理罷工事宜，何時回來他也不知道，豈料，吳某從此避不連絡，如同人間蒸發，伍女覺得有異，心想不要冤枉人，於是先去彰化縣吳家找人，結果遇上吳某胞兄，才發覺吳某全是胡扯，伍女深覺受騙報警，吳某屢傳未到最後被通緝，直到去年才落網。



吳某到案後，否認詐欺，而是伍女委託他做期貨，這是合夥做生意的糾紛，「如果她認為我欠她錢，我就還錢。」期貨公司代表出庭表示，吳某是客戶，曾為伍女開戶，代為操作期貨，不過等到伍女匯款入帳後，吳某又以不投資為由，將錢匯到自己帳戶。



台中地院表示，吳某利用話術詐騙伍女錢財，且犯後仍狡辯否認，但考量已與伍女達成和解，因此依詐欺罪判處吳某1年10月徒刑，緩刑5年，沒收犯罪所得254萬元，還可上訴，另外和伍女達成和解金68萬元，需分期償還給伍女。