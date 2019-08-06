　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「富二代」泳池搭訕妙齡女　共築愛巢騙買房詐322萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新嘉年華室內溫水游泳池。（圖／流氓與老娘 X 親子野放趣提供）

▲吳某佯稱富商，在泳池邊搭訕伍女，詐騙錢財。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

記者鄧木卿／台中報導

彰化縣1名吳姓男子2009年在中科園區一間健身房游泳時，搭訕1名伍姓女子，吳某誆稱自己單身，富二代，不願接手家族事業，想和伍女共築愛巢，經以甜言蜜語騙取伍女322萬元後，避不見面，吳某去年因通緝被逮，否認詐騙而是生意糾紛，台中地院審理後，依詐欺罪判處1年10月，可上訴。

吳某2009年5月到台中科學園區一家健身房游泳，主動搭訕伍女，兩人經常運動完相約吃飯、聊天，日久生情，吳某透露自己是紡織業第二代，未婚，母親是董事長，他掛副總經理，父親早逝全因紡織因素，對肺不好，所以他不願承接家族事業，自己在一家理財企管公司上班。

吳某有時帶伍女去台北洽公，發現公司司機竟開來百萬名車接送，且稱呼吳為副總，更讓伍女不疑有它，吳某漸漸取得伍女信賴後，吳某以結婚為前提，和伍女成為男女朋友，吳某佯稱想在台中買房作為愛巢，還帶伍女到七期豪宅到處看房子，看完房子，吳某騙說，他認識建商，會談出合理價格。

伍女信以為真，陸續匯錢給吳某，前後匯了3次、254萬元，有時也給現金，累計有68萬元，總共給了322萬元，吳某為了讓伍女放心，錢是直接匯到伍女名下帳戶，沒有伍女同意，這筆錢無法使用。

同年12月，兩人在運動時，吳某突然接到電話，表示家族在南非的工廠發生罷工，他要去處理罷工事宜，何時回來他也不知道，豈料，吳某從此避不連絡，如同人間蒸發，伍女覺得有異，心想不要冤枉人，於是先去彰化縣吳家找人，結果遇上吳某胞兄，才發覺吳某全是胡扯，伍女深覺受騙報警，吳某屢傳未到最後被通緝，直到去年才落網。

吳某到案後，否認詐欺，而是伍女委託他做期貨，這是合夥做生意的糾紛，「如果她認為我欠她錢，我就還錢。」期貨公司代表出庭表示，吳某是客戶，曾為伍女開戶，代為操作期貨，不過等到伍女匯款入帳後，吳某又以不投資為由，將錢匯到自己帳戶。

台中地院表示，吳某利用話術詐騙伍女錢財，且犯後仍狡辯否認，但考量已與伍女達成和解，因此依詐欺罪判處吳某1年10月徒刑，緩刑5年，沒收犯罪所得254萬元，還可上訴，另外和伍女達成和解金68萬元，需分期償還給伍女。

ET快訊
獨／三田製麵所一口氣收掉全台4家店　8/31底後撤出台灣
吳鳳中肯10分析救台觀光！1.5萬人挺爆…北市府親口承諾：我
一張圖看利奇馬登陸關鍵！氣象專家曝：重點在「高壓駛流」

關鍵字：富商,騙財,泳池

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他足不出戶家中卻時傳XX聲　警破門赫見「兵工廠」滿地槍

桃花眼航警正妹安檢員超吸睛　提供外語諮詢網喊：好想給她檢查

母湯不戴帽！台中上半年「未戴安全帽騎車」3死64傷

上健身房做8站式遭砸碎手指　「2年3人受傷」店長主管起訴

「富二代」泳池搭訕妙齡女　共築愛巢騙買房詐322萬

4歲女童泳池溺水命危！幼兒園驚爆「違建+師生比不符」　園方出面否認

神棍逼獻女！瞎扯「跟我合體才能消業障」　見人妻再喊：目標是妳...她殞命

農曆7月新竹送肉粽　七夕夜新庄子「這個位置」閒人勿近！

帶嫌犯現場指認傳來鏈鋸聲...　赫見山老鼠正裁切牛樟木

彰化婦戴安全帽跳八堡圳漂5公里　警消撈起已溺斃

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

18歲女選手改編《Don't Break My Heart》　華晨宇太愛了：好到不知道怎麼誇

快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效　 JYP承認了：懷著好感交往中

BY2私下對跳拉丁畫面曝光 !　網友驚：跳國標也可以

《明日3》Veegee演唱自嘲菸酒嗓　華晨宇大讚：這個歌我太喜歡了！

桃園4.6億停車場「立中柱就破」 市府交通局：有些機車漏油

他足不出戶家中卻時傳XX聲　警破門赫見「兵工廠」滿地槍

桃花眼航警正妹安檢員超吸睛　提供外語諮詢網喊：好想給她檢查

母湯不戴帽！台中上半年「未戴安全帽騎車」3死64傷

上健身房做8站式遭砸碎手指　「2年3人受傷」店長主管起訴

「富二代」泳池搭訕妙齡女　共築愛巢騙買房詐322萬

4歲女童泳池溺水命危！幼兒園驚爆「違建+師生比不符」　園方出面否認

神棍逼獻女！瞎扯「跟我合體才能消業障」　見人妻再喊：目標是妳...她殞命

農曆7月新竹送肉粽　七夕夜新庄子「這個位置」閒人勿近！

帶嫌犯現場指認傳來鏈鋸聲...　赫見山老鼠正裁切牛樟木

彰化婦戴安全帽跳八堡圳漂5公里　警消撈起已溺斃

他足不出戶家中卻時傳XX聲　警破門赫見「兵工廠」滿地槍

新竹這隻河馬超紅　爸媽比手快...「960名陪樂樂入新厝」3分鐘搶完

小七抽抽樂10次全89折！他氣噗噗...釣出輝煌戰績「1天2次0元」　神人經驗談

2020大選查賄啟動！　竹檢召開選舉查察期前策略會議

獨／三田製麵所一口氣收掉全台4家店　8/31後撤出台灣

桃花眼航警正妹安檢員超吸睛　提供外語諮詢網喊：好想給她檢查

新銳設計師卡洛馬蘇德探索世界上的故事　「阿拉伯娃娃」表達女性的美麗與智慧

鐵粉喜歡T-ara 10年驟逝⋯　孝敏催淚悼：謝謝你成為我們力量

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

母湯不戴帽！台中上半年「未戴安全帽騎車」3死64傷

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

社會熱門新聞

高雄逆子討不到800元！推倒輪..

夫妻潛水氣瓶用盡！游回岸老公仍..

東吳天菜亂PO女友影片！竟辯：..

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

剛到任3天！女教師自撞喪火海…..

男大生暗戀女家教　網購自白劑G..

即／4歲女童「戲水池溺水」命危..

4歲女童溺水命危　媽崩潰：才第..

男倒在母親面前　消防員驚見「悲..

6旬外公逼16歲孫「O交、走後..

低胸妹與男友吵架扭頭走！180..

女童遭推墜樓　校方否認要家屬歸..

名校驚爆女女性侵　離譜師吃案

收500迷昏女友供性侵　男再賠..

更多熱門

相關新聞

人妻泳池犯傻！他游出「1句話插入」讓網笑瘋

好糗！一名女網友表示，她和朋友帶著小孩去玩水時，由於正規泳池的水實在太深，讓小朋友不敢下水，這才把念頭轉到旁邊的小池子，沒想到旁邊一個正在游泳的弟弟突然說一句話插嘴，瞬間讓她尷尬到想沉入水中。

好市多買泳池　打氣花11小時崩潰

辣媽太吸睛　鬍渣叔經過猛瞧入神

Dappei／今夏必備怪奇物語泳圈

高雄老外聚集區在這　單月願花5~13萬租豪宅享受人生

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

三颱將共舞！吳德榮：利奇馬直逼強颱

一芳姐妹店「躺著也中槍」！火大喊退加盟

23歲女車上生產！外婆一看女嬰當場暈倒

張立東緊貼熊熊「敏感動作」被轟！

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！差13歲「秘戀2年」

夫妻潛水氣瓶用盡！游回岸老公仍身亡

東吳天菜亂PO女友影片！竟辯：想約其他異性

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

謝和弦混血妻夢遊塗鴉T恤！網一看驚呆：這可以賣

個性合到爆！12星座「最速配CP」甜曝光

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

林佑威轉發「我愛祖國」搶當14億護旗手

男持水果刀行搶　老闆淡定抽出開山刀

更多

最夯影音

更多

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面