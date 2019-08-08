3歲男童泳圈翻溺水！弓背「漂水面」拼命打水掙扎　媽在一旁狂練泳技

▲3歲男童半米泳池中溺水。（圖／翻攝自《滂湃新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省新鄉市一家游泳館4日發生一起超恐怖意外事故。一名3歲男童套著一個藍色的游泳圈，獨自在不足半米深的泳池游泳時，突然翻倒溺水。他當時面部完全沒入水下，雙腳不斷拍打水面，狂掙扎卻始終無法脫身。泳池周圍人來人往，卻一直無人發生慘狀。據知情者透露，男童媽媽當時還在成人泳池認真練習游泳。

據《澎湃新聞》報導，泳池監控畫面錄下了男童掙扎全過程，令人觸目驚心。當時，事發於下午5點13分，泳池中有很多人。一位男童套著游泳圈，肚子趴在水面上正開心玩耍，20秒後突然開始掙扎，但始終無法從水中站起，面部完全沒入水下，雙腿不斷拍打水面。

監控畫面顯示，一位穿黑色泳衣的女子2分鐘後終於發現情況不對，走過去一把撈起孩子，將孩子救出。幸運的是，施救的黑泳衣女子的醫護朋友也在現場，馬上對男童進行施救。孩子最後轉危為安，幸運得救。

救人女子拉著孩子，最後在成人泳池中找到男童媽媽。媽媽當時仍在練習游泳，在得知孩子溺水，但被及時救起，連連向好心人表示感謝。

救人女子事後表示，當時男童頭在水裡、腳在水裡，腰在水面飄著，一動不動，「反正我撈起來的時候，孩子眼睛都變藍、面部青紫，瞧都不能瞧，想想就害怕。」

▼3歲男童被穿黑泳衣的女子救起。（圖／翻攝自《滂湃新聞》）