　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

OPPO Reno巴薩限量版開箱：從裡到外給你滿滿的紅藍巴薩魂

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼OPPO Reno巴薩限量版開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲OPPO Reno巴薩限量版開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

OPPO Reno巴薩限量版將在本週五（26日）於OPPO網路商店開賣，這是OPPO與西班牙足球甲級聯賽巴塞隆納足球俱樂部（Futbol Club Barcelona，簡稱巴薩）聯名的手機。

《ETtoday新聞雲》記者也先取得了本次將開賣的OPPO Reno巴薩限量版手機；發現這款限量版手機從外部的盒裝，一路到手機桌面，甚至是鈴聲都充滿了紅藍巴薩魂。

▲▼OPPO Reno巴薩限量版開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Reno巴薩限量版開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
先從盒裝來看，會發現光是外盒本身就充滿了代表巴薩的紅藍配色，盒裝的側邊還印上了巴薩的隊徽。

▲▼OPPO Reno巴薩限量版開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

打開外盒後，裡面依舊是滿滿的紅藍巴薩感。

▲▼OPPO Reno巴薩限量版開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

此款限量版手機本身是OPPO Reno十倍變焦版；機身下方還印著金色的巴薩隊徽。機身的處理上採用的是熱轉印技術將紅藍漸層雙色完美的融合在一起，且並不是僅用紅藍色調印上金色巴薩隊徽而已，仔細看機身中央處，可以看到還隱約印著巴薩的簡寫（FCB）字樣。

▲▼OPPO Reno巴薩限量版開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

就連是內附的手機保護殼也都是紅藍色調，不過有保護殼的材質是採用皮革的處理方式，讓你無論是裸機還是裝上保護殼都別有一番風味。

▲▼OPPO Reno巴薩限量版開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Reno巴薩限量版開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
但是在配件的處理上就比較單調一些，盒內隨附的充電器、充電線，以及耳機都是採用黑色單色的處理方式。

▲▼OPPO Reno巴薩限量版開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

開機之後，你有會一種「歡迎來到巴薩世界」的感覺，因為無論是內建桌布，還是App的Icon設計，都採用了專屬於巴薩的紅藍配色；「主題商店」的圖樣還直接畫上了足球衣，整個巴薩感十足。

▲▼OPPO Reno巴薩限量版開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
除此之外，就連手機內建鈴聲也是直接使用巴薩隊歌，以及用諾坎普球場比賽現場歡呼聲製成，如果你是巴薩球迷，那麼聽到鈴聲一定會超有感。

根據官方資料顯示，OPPO Reno巴薩限量版將於7/26搶先在OPPO網路商店開賣，隔日起OPPO全台體驗店展開販售，單機建議售價25,990元，購買即送OPPO Reno巴薩限量版禮盒。

▲▼OPPO Reno巴薩限量版開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

而OPPO所贈送的巴薩限量版禮盒也是超有梗，當中內含了一條擁有密碼鎖且可秤重的行李束帶，另外還有一條三合一充電線，無論是行李束帶還是充電線，也都是採用滿滿的「紅藍巴薩色」，讓巴薩球迷無論是日常生活，還是出外旅行都可被紅藍巴薩包圍。不過要注意的是，此款巴薩限量版禮盒數量有限，送完為止，想要入手的巴薩球迷快在7/26搶一波吧。

ET快訊
獨／檢調追私菸金流　吳宗憲一張信用卡刷645萬手法曝光
任達華出院了！右手包紮首度現身「我們回家」
角逐2020總統大選？柯文哲鬆口：最晚9/1決定
凌晨包車1200到家！閨蜜「妳付1千我付200」神邏輯　出國
渣男加換妻俱樂部！揪3P狂約喊「很爽」　正宮淚崩：原諒換更深

關鍵字：OPPO,Reno,巴薩,西班牙足球甲級聯賽巴塞隆納足球俱樂部

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 11型號曝光！搭台積電A13處理器　雙藍牙技術可配對兩組AirPods

OPPO Reno巴薩限量版開箱：從裡到外給你滿滿的紅藍巴薩魂

取代3D Touch！新款iPhone增添「長按觸控新技術」　增強反饋系統

蘋果擬把新Mac Pro組裝移往中國大陸　向川普政府申請豁免25％關稅

3公升迷你「壁掛式洗衣機」台灣上市　衣物快洗只要15分鐘

改善烙印問題　下一代Apple Watch螢幕可望換上microLED

蘋果macOS Mojave 10.14.6系統更新！修正「全螢幕播放時突變黑」

宏達電攜手美國自然史博物　正式上架《雷克斯暴龍VR體驗》

iPhone XR成美國最熱銷iPhone！　銷售佔比近5成...是iPhone 6推出以來最熱賣機種

「iPhone轉移功能」教學曝光！更新iOS 12.4…資料速傳到新手機使用

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

iPhone 11型號曝光！搭台積電A13處理器　雙藍牙技術可配對兩組AirPods

OPPO Reno巴薩限量版開箱：從裡到外給你滿滿的紅藍巴薩魂

取代3D Touch！新款iPhone增添「長按觸控新技術」　增強反饋系統

蘋果擬把新Mac Pro組裝移往中國大陸　向川普政府申請豁免25％關稅

3公升迷你「壁掛式洗衣機」台灣上市　衣物快洗只要15分鐘

改善烙印問題　下一代Apple Watch螢幕可望換上microLED

蘋果macOS Mojave 10.14.6系統更新！修正「全螢幕播放時突變黑」

宏達電攜手美國自然史博物　正式上架《雷克斯暴龍VR體驗》

iPhone XR成美國最熱銷iPhone！　銷售佔比近5成...是iPhone 6推出以來最熱賣機種

「iPhone轉移功能」教學曝光！更新iOS 12.4…資料速傳到新手機使用

《爸爸》宋智雅12歲美到劉在錫讚嘆！　「撞臉秀智＋子瑜」JYP搶簽約

再嗆韓國瑜！　柯文哲：他只是裝成庶民的樣子

影／洛磯殺手！國民透納生涯2度完全打擊都是對洛磯

彰化野狗追車突轉向⋯國中生腳踏車衝撞跌倒　雙膝撕裂傷送醫

夜店妹「我在跟朋友告白」求Uber：等我一下！他暖心回應　網狂敲碗後續

韓國瑜爬樹看登革熱　柯P幕僚神打臉「用科技大贏」

快訊／國安私菸風暴第三天　總統府1400親上火線說清楚

中職／尼克斯力阻兄弟連勝　運彩看好桃猿

貴州六盤水深夜山崩「埋21棟房屋」　已致11人死亡

上面洞太多！韓國瑜爬樹看積水　他6金句猛虧「樹民總統」...網笑爛：哪招啊

3C家電熱門新聞

蘋果給老用戶的驚喜！　為舊產品..

關閉這些功能　iPhone超省..

iPhone XR成美國最熱銷..

蘋果iOS 12.4正式版新增..

5G來臨！91%網友傾向「百元..

Xperia 1奪台6月最熱賣..

大宇家電推「壁掛式洗衣機」

蘋果iPhone 11型號曝光..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

「iPhone轉移功能」超簡單..

新iPhone增加「長按觸控」..

16吋MBP起價預計上看10萬..

蘋果macOS Mojave ..

新Apple Watch可望換..

更多熱門

相關新聞

OPPO Reno巴薩限量版7/26登台

上周才分享過，OPPO與西班牙足球甲級聯賽巴塞隆納足球俱樂部（Futbol Club Barcelona，簡稱巴薩）的繼續合作夥伴關係，且推出了專屬於巴薩的Reno；而OPPO今（22）日進一步宣布，OPPO Reno巴薩限量版將於台灣上市，且將由OPPO網路商店7/26搶先開賣，隔日起OPPO全台體驗店展開販售，單機建議售價25,990元，購買即送OPPO Reno巴薩限量版禮盒，數量有限，送完為止。

OPPO獨角獸鋼彈定製版行動電源開箱

OPPO推限量版巴薩Reno手機

傳蘋果會推出「中國特色版iPhone」

OPPO上海MWC發表「透視全螢幕」技術

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

龜山島龜首崩塌落石

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

17歲電眼妹裸斃　敢喝敢玩圈子內超有名

阿Ken鬆口和安心亞關係：可能沒愛過我

渣狼柔道教練！誘吞國三女學生、5劈女友

今午後雷雨熱區曝光　專家揭下波颱風生成旺季

黃國昌： 5輛載私菸是總統府的貨車　非國安局

蘇慧倫爆5年婚變！老公「酒後說溜嘴」

更多

最夯影音

更多

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面