OPPO Reno巴薩限量版開箱：從裡到外給你滿滿的紅藍巴薩魂

▲OPPO Reno巴薩限量版開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

OPPO Reno巴薩限量版將在本週五（26日）於OPPO網路商店開賣，這是OPPO與西班牙足球甲級聯賽巴塞隆納足球俱樂部（Futbol Club Barcelona，簡稱巴薩）聯名的手機。

《ETtoday新聞雲》記者也先取得了本次將開賣的OPPO Reno巴薩限量版手機；發現這款限量版手機從外部的盒裝，一路到手機桌面，甚至是鈴聲都充滿了紅藍巴薩魂。



先從盒裝來看，會發現光是外盒本身就充滿了代表巴薩的紅藍配色，盒裝的側邊還印上了巴薩的隊徽。

打開外盒後，裡面依舊是滿滿的紅藍巴薩感。

此款限量版手機本身是OPPO Reno十倍變焦版；機身下方還印著金色的巴薩隊徽。機身的處理上採用的是熱轉印技術將紅藍漸層雙色完美的融合在一起，且並不是僅用紅藍色調印上金色巴薩隊徽而已，仔細看機身中央處，可以看到還隱約印著巴薩的簡寫（FCB）字樣。

就連是內附的手機保護殼也都是紅藍色調，不過有保護殼的材質是採用皮革的處理方式，讓你無論是裸機還是裝上保護殼都別有一番風味。



但是在配件的處理上就比較單調一些，盒內隨附的充電器、充電線，以及耳機都是採用黑色單色的處理方式。

開機之後，你有會一種「歡迎來到巴薩世界」的感覺，因為無論是內建桌布，還是App的Icon設計，都採用了專屬於巴薩的紅藍配色；「主題商店」的圖樣還直接畫上了足球衣，整個巴薩感十足。



除此之外，就連手機內建鈴聲也是直接使用巴薩隊歌，以及用諾坎普球場比賽現場歡呼聲製成，如果你是巴薩球迷，那麼聽到鈴聲一定會超有感。

根據官方資料顯示，OPPO Reno巴薩限量版將於7/26搶先在OPPO網路商店開賣，隔日起OPPO全台體驗店展開販售，單機建議售價25,990元，購買即送OPPO Reno巴薩限量版禮盒。

而OPPO所贈送的巴薩限量版禮盒也是超有梗，當中內含了一條擁有密碼鎖且可秤重的行李束帶，另外還有一條三合一充電線，無論是行李束帶還是充電線，也都是採用滿滿的「紅藍巴薩色」，讓巴薩球迷無論是日常生活，還是出外旅行都可被紅藍巴薩包圍。不過要注意的是，此款巴薩限量版禮盒數量有限，送完為止，想要入手的巴薩球迷快在7/26搶一波吧。