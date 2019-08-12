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外婆過世請喪假　他交死亡證明還不夠...公司加要「2份文件」網灌爆怒洗版！

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▲▼葬禮，棺材，喪禮，相驗，死亡。（圖／視覺中國）

▲葬禮示意圖，與本文當事人無關。（圖／視覺中國）

記者張嘉晏／綜合報導

根據勞動部勞工請假規則，若不幸遇到家人死亡，勞方有權請假協助處理後事，工資應照給。一名網友近日因為外婆過世，老公也要跟著請喪假，想不到公司除了訃聞以外，竟還要求要原PO媽媽的其他文件以茲證明，讓人有種「不相信員工」的感覺，短短2小時內湧入1千多名網友留言洗爆。

「什麼公司，是家裡沒死過人嗎？= =」一名女網友在臉書表示，由於外婆過世，先生必須請3天的喪假，他們也已經提交了訃聞和外婆的死亡證明。然而公司人資卻認為這樣不夠，還要求必須出示原PO媽媽的「戶口名簿」及「身分證正反面影本」，讓原PO傻眼抱怨「真心覺得太超過了吧！」

請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友們都氣炸表示請原PO公布公司名稱，「想知道老闆是誰」、「這太多了吧」、「要不要請公司去瞻仰遺容算了」、「訃聞上面不都會寫名字嗎」、「難不成還要請外婆晚上去夢裡說明請假事由嗎」、「是怎樣，希望人家祖宗十八代都去公司拜訪喔」。

此外也有網友認為，雖然每間公司規定不一，但死亡證明已經算是很正式的文件了，公司竟然還要戶口名簿和身分證，某整程度上讓人不得不聯想是否是因為「不相信員工」所致，也不太近人情，畢竟沒有人願意捏造親人的死亡來請假。

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外婆過世請喪假　他交死亡證明不夠...公司加要「2份文件」網
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關鍵字：訃聞,喪假,戶口名簿,爆怨公社

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