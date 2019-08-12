免費提供尿布！媽要不到XXL號憤而投訴櫃姐：不准再出現　樓管硬起來嗆爆

▲尿布。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

每個人都可能有會遇到緊急的生理需求，有些貼心店家也會準備一些免費衛生棉或是小朋友的尿片解決，不過這名櫃姐卻是遇到把方便當隨便的大媽，對方竟然因為沒有XXL的尿布而投訴她；還好正義還是存在，大媽無理的要求直接被樓管回嗆打臉。

一名百貨公司櫃姐在臉書「爆怨公社」發文，她表示她們公司平時都會免費提供尿布給緊急需要的家長；不過由於是應急用，自然也就無法提供太全面的尺寸，只能抓中間值。

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原PO表示，由於她們家的櫃位離哺乳室比較近，所以尿布就放置在櫃上給需要的消費者索取。然而昨（11日）有位媽媽卻因為櫃上沒有提供給3歲小孩的XXL號尿布，竟憤而客訴，還要求樓管以後不要讓原PO出現在百貨公司裡。

原PO無奈表示，有沒有適合的尺寸真的不甘她的事，還好「客人最大」這套在他們公司不管用，樓管聽到這媽媽的要求，直接回嗆說「不可能」，讓大媽碰一鼻子灰。

▲店家提供免錢尿布已經很難得了，奧客竟然因為沒有符合的尺寸而投訴櫃姐。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

貼文一出，網友們紛紛表示「尿布是要拿來塞腦洞的嗎」、「免費跟百貨索取還那麼叼」、「腦殘媽咪生的孩子堪慮啊」、「我以為帶小孩出門，準備尿布是最基本的」、「3歲還要包尿布喔」、「以後要不要錢也不用帶了，百貨直接免費提供= =」。

原PO對此也無奈回應，她表示有的奧客不僅會指定尿布品牌，甚至還有來詢問免費奶粉的，「如果真的帶不夠沒關係，但很多客人都當理所當然。」

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