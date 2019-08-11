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鄰居假日洗衣服！「找把手曬內褲」1邊1條　家人機車中標…他一看崩潰

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲有人在原PO家人的機車把手上曬內褲。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

把機車停在外面一天，偶爾就會發現車上多了一些不屬於自己的東西，像是喝完的飲料杯、衛生紙垃圾等等，但愛車被當曬衣架，真的讓人超傻眼。一名男網友貼出家人機車的照片，只見有人大喇喇把個人用品掛在把手上，但物主根本不是原PO，讓他崩潰直呼「為什麼內褲都要曬在別人的把手上啊？」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出2張機車的照片，只見機車龍頭的兩邊把手上各掛了一條內褲，分別是深灰色的三角褲和四角褲，一邊一條、毫無偏心地將把手完全罩住。換個角度可以發現，除了原PO的車子，隔壁機車坐墊上也放了至少2雙襪子，龍頭則是掛著雨衣。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲一邊一條，看起來似乎都是男用內褲。（圖／翻攝自爆怨公社）

雖然不確定隔壁機車車主是否就是物主，也不確定襪子和內褲是同個主人，但畢竟男用內褲掛在原PO家人車上是事實，就讓他忍不住在文中直呼，「真的不懂，為什麼內褲都要曬在別人的把手上啊？」

原PO說，只要放假就會看到對方的內褲，「你家是『透天』嗎？」「你家沒地方可曬嗎？」「你不能自助烘乾嗎？」他也在留言處透露，機車是家人的車，「他們不說話就沒辦法，之前曾經白目到放我車上，我就不客氣的開罵加掃到地上，才不敢再放」，並猜測物物主是附近鄰居，「9成是鄰居的，有太陽就拿出來曬了。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲隔壁機車上還有襪子，不知道是不是同個人的。（圖／翻攝自爆怨公社）

儘管內褲應該是洗過的，但看到照片，其他人還是傻眼留言，「這個我一定丟之外還去罵曬的人，叫他給我把車洗乾淨」、「曬什麼都沒關係！曬內衣褲！這太扯了啦！有夠沒水準」、「假裝一陣風吹來，然後就飛去馬路中央了……咦！旁邊那台還有曬襪子欸」、「把手那麼髒的地方，內褲曬在那裡還敢穿喔……真是佩服了。」

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關鍵字：機車,把手,曬衣服,內褲,爆怨公社

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