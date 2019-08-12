睡覺被抓腳！她全身發麻狂念經　天亮勇敢睜眼...見一隻手險暈：X的180度！

▲女網友被抓腳的感覺在七月半夜頻頻出現 。（圖／網友Ingrid Wu授權使用）

記者張嘉晏／綜合報導

在農曆七月遇到小小的風吹草動，很容易讓人往「好兄弟」那方面聯想，嚇死自己。一名女網友近日睡覺時，腳部都有被抓著的感覺，膽小的她怕看到髒東西，始終不敢睜眼確認，只能逼自己念經入睡。沒想到某日早上她鼓起勇氣張眼一看，發現真的有一隻手抓著她，還好結局不算太壞。

「活到30歲還沒遇過阿飄，居然在我自己的家讓我感覺到！」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文分享自己的「撞鬼」經驗，她表示最近幾天晚上睡到一半時，都感覺到有人抓住她的腳，害她心裡一陣驚慌、全身發麻。但現在又是農曆七月，膽小的她實在不敢睜眼出聲，只好默念阿彌陀佛直到天亮。

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不料10號早上，原PO又再度有被抓腳的感覺，由於天已經亮了，她便放膽起身張開眼睛看，沒想到眼前的景象卻讓她差點暈倒！因為還真的有一隻手輕輕抓著她的腳，不過還好這是豬隊友的手，「他整個180度旋轉睡覺還抓我的腳！」

▲好好牽手不行嗎......？（圖／網友Ingrid Wu授權使用）

原PO向《ETtoday新聞雲》記者表示，豬隊友這幾天不知道為什麼突然發展出這種奇葩睡姿，對方知道之後還不敢相信地罵髒話直呼「怎麼可能！」還好原PO早就預測到對方會這麼說，老早就把證據拍了下來，想賴也賴不掉，但也讓她無奈表示「先生，請問牽手睡不好嗎？幹嘛牽我的腳睡啦！」

貼文一出，網友都笑說先生欠教訓，「把他往死裡打啦！嚇死人了」、「人嚇人嚇死人啊！我老公也會抓我腳趾頭，這到底是什麼妖術」、「是不是樓主手跟腳的形狀差不多」、「這個好笑」、「妳老公一定很愛妳」。

原PO隨後也透露，還好這2天先生疑似有默默克制，翻轉180度的情況暫時沒再出現，「我真的嚇了很多天！」

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