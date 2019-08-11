影／台北小火鍋賣88元能活？他揭食材成本「肉片2.5元」　明細公開4個月回本！

記者黃君瀚／綜合報導

台灣人愛吃火鍋，從路邊小店到高價精緻鍋物都有，不過1份百元上下的小火鍋真能賺到錢？就有業者大方解密，一整鍋的食材成本加起來約40元，尚有5成的利潤，再扣掉人事、水電、租金等費用，只要精算人力調度和翻桌率，「4個月能回本」！

▲小火鍋示意圖。（圖／翻攝廚藝公社）

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《東森新聞》報導，南港一間小火鍋店一份只要88元，鍋內有肉、有菜、有丸子等15種食材，另外隨餐附有飲料、冰淇淋、豬油飯吃到飽，不少人好奇到底賺什麼？

火鍋店老闆朱佑國解密，豬肉2片5元、丸餃類總共10元、炒洋蔥熬湯底5元、高麗菜6元、其他木耳絲瓜等15元，算一算食材總成本約40元。他說，外面一般店家買1公斤肉可能要200元，但他們採用大量採購，從原料供應商那拿到的成本1公斤約170元。

▲小火鍋食材成本大解密。（圖／東森新聞）

再以冰淇淋為例，火鍋店內冰櫃有草莓、哈密瓜等6種口味可任選，1個月約能賣7500鍋，冰淇淋成本3萬元，除下來每人只約吃了4元。朱老闆說，真正貴的成本其實在「人」，所以會盡量控制人事費不超過20%，店內採互補方式作業，員工可能一開店在內場幫忙，等客人進來再調到外場，「火鍋技術門檻比較低，7個人力能互相cover。」

朱老闆表示，店內5台冷氣電費3萬元，南港租金7萬元，全部加起來1個月至少得燒40萬元，不過靠著用餐限時60分鐘，1天翻桌率能拚到7次。目前全台約有8000家百元平價小火鍋店，創業成本約200萬元，最快只要4個月就能回本，但若想要長久經營，還是得靠美味征服消費者的心。

▲開小火鍋需求資金不高、回收快，有機會4個月就回本！（圖／東森新聞）