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新員工切蔥！去頭去尾「泡超短蔥白」　主廚一瞥…「垃圾桶整片綠」秒崩潰

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO讓員工切蔥，成果讓他超傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

常進廚房的人都知道，要做出一道美味料理前，得先做好前置作業，也熟知各種常見食材的處理方式。一名男網友在餐廳擔任主廚，最近請來一位員工，他讓對方把蔥去頭去尾、洗一下，結果洗好的成果，讓原PO秒吐血「我不知道該說什麼好」。照片讓其他人直呼，「終於找到比我還不會煮飯的」、「有錢人切法。」

這位男主廚在臉書《爆怨公社》貼文，一開始就爆氣「X你個加菲貓的！我他X叫你去頭去尾把蔥洗一下，等等炒飯菜要用」，到底為什麼原PO會暴怒呢？他接著曝光原因，「看著泡在水裡的蔥，怎麼比我懶X還短？往垃圾桶一看，我不知道該說什麼好。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲幾乎整段蔥青都被丟到垃圾桶。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO附上一張照片，只見大把蔥的蔥青部分被丟入垃圾桶，看來員工是只留了蔥白部分，但蔥青反而是最常切成蔥花來點綴菜色的部分，難怪讓原PO氣呼「X你個西瓜臭榴槤真是優秀……我該跟他說吃蔥不知道蔥價，還是要跟他說沒切過蔥也該看過蔥走路嗎？」也讓他在留言處大嘆「主廚難當……」「我都不知道請到什麼員工。」

看到照片後，其他人紛紛笑噴，「又一個天才」、「這篇很符合爆怨的精神，我快笑死XD」、「他一定只留蔥白而已」、「一種下次不要再叫我做的提示」、「這天兵哪裡找，快找一個來給我歡樂」、「現在的蔥價這樣子等於丟錢去垃圾桶」、「死的好慘的蔥啊」、「他起碼丟了150在垃圾桶吧！」

▲▼做菜,下廚,菜刀,蔥花,青蔥,廚師,主廚,餐廳,煮菜。（示意圖／Pixabay）

▲蔥青可以切成蔥花，灑在菜上點綴。（示意圖／Pixabay）

還有網友分享類似的天兵行為，「我公婆在家外面有種蔥！某次煮飯前我叫老公幫我去拔幾根蔥進來，然後他給了我幾根你垃圾桶裡的這些！他都沒想過蔥白留在土裡的感受」、「我請我朋友洗蔥，她只留下你圖片中的綠葉給我，這樣你有安慰到嗎」、「我永遠記得小時候我把我阿母花一個早上炸好的豬油打包垃圾桶，只留渣給她，她氣到拿水杯扔我。」

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關鍵字：主廚,食材,,蔥花,爆怨公社

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