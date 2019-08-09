貼心兒起床秒提醒：是父親節！媽問怎麼慶祝　他吐8字破功...爸心情盪谷底

▲父子示意圖，與本文當事人無關。（圖／Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一名懂事的兒子牢記8號是爸爸的大日子，一起床就提醒媽媽父親節到了，讓媽媽很欣慰。不料隨後兩人在決定如何慶祝時，天真兒子一句話就讓老爸的心情掉到谷底，網友們也都笑噴大讚可愛。

「情緒都白醞釀了，後面馬上破功！」一名媽媽昨（8日）在臉書「爆怨公社」中發文分享兒子童言，她表示昨日早上，4歲兒子一睡醒、睜開眼睛的第一句話就是「今天是父親節」，讓當時在上廁所的她甚是欣慰。兒子接下來又興奮表示「今天把拔是日班，晚上來慶祝吧！」超齡的貼心言論讓她超驕傲。

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媽媽表示，老公是辛苦的鐵路人員，如果知道兒子這麼有心，一定會很感動。媽媽接著問兒子要怎麼幫爸爸慶祝，兒子則苦惱表示「恩...我想一想喔！」沒想到過了一下，想破頭的兒子最後還是選擇放棄表示「那不然就取消好了......。」讓原PO超吐血，「我快被笑死了！」

▲老爸被兒子打敗啦！（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO之後把這件事傳給辛苦在外打拚的老公，直呼「極致聰明又搞笑的天兒子」回答實在太好笑，對方聽聞後也貼出崩潰「吼~」貼圖表示「取消個屁啦！！？」

網友們見狀都大笑讚說太可愛，「我兒子是祝他爸新年快樂」、「我外甥今天帶畫回來，一進門就跟我說父親節快樂，但我是阿姨啊XD」、「兒子也太快放棄」、「我笑了」。

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