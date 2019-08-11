　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

笑林書豪去NBA「擦地板」　央視「最凶」體育女神：看錯留言了！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲張曼源被爆出要林書豪到NBA「擦地板」。（圖／翻攝自張曼源微博，下同）

▲張曼源被爆出要林書豪到NBA「擦地板」。（圖／翻攝自張曼源微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

央視女主播張曼源日前主持「特步」記者會，林書豪成為品牌首位具NBA資歷的代言人，並且成為該集團公益大使。她在簽約發佈會上口誤，將特步說成「安踏」，之後被問及林書豪是否值得一份NBA合約時，卻嘲諷的回答「去擦地板嗎」，引起了球迷的不滿。

張曼源從北京體育大學畢業，是「NBA最前線」女主播，擁有姣好身材與亮麗臉蛋，更有著「央視體育女神」封號，曾訪問多名球星。她9日主持完記者會後，還於微博大讚林書豪，「從書豪哥身上學到的東西真的太多，努力，優秀、堅韌、善良，篤定，包容……謝謝書豪哥，他的未來一定會越來越好！」

▲張曼源被爆出要林書豪到NBA「擦地板」。（圖／翻攝自張曼源微博，下同）

沒想到有球迷留言詢問，「豪哥值得一份NBA合同！對吧源哥哥？」張曼源卻回覆「去擦地板嗎？」由於林書豪隨暴龍隊拿下總冠軍後，目前正處於職業生涯低潮，自己都說彷彿被NBA放棄了，張曼源的「擦地板說」被球迷們認為是在火上添油，引發球迷們的怒火紛紛轉發，張曼源發現錯誤後緊急刪除。

張曼源隨後發文表示，口誤將品牌名稱講錯，是自己職業生涯最大錯誤，而「擦地板說」則是看錯了粉絲留言，並沒有貶低林書豪的意思，「以為球迷說讓我進NBA，我的意思真的是如果讓我進NBA只能擦地板」，向特步和林書豪道歉。她也表示林書豪還發影片給予鼓勵。

▲張曼源被爆出要林書豪到NBA「擦地板」。（圖／翻攝自張曼源微博，下同）

▲張曼源被爆出要林書豪到NBA「擦地板」。（圖／翻攝自張曼源微博，下同）

▲張曼源被爆出要林書豪到NBA「擦地板」。（圖／翻攝自張曼源微博，下同）

▲張曼源被爆出要林書豪到NBA「擦地板」。（圖／翻攝自張曼源微博，下同）

▲張曼源被爆出要林書豪到NBA「擦地板」。（圖／翻攝自張曼源微博，下同）

▲張曼源被爆出要林書豪到NBA「擦地板」。（圖／翻攝自張曼源微博，下同）

▲張曼源被爆出要林書豪到NBA「擦地板」。（圖／翻攝自張曼源微博，下同）

ET快訊
新光三越A11大停電！　台電：停電原因仍待確認
Uber接女客前收訊息「當我男朋友」　到場才知阻止一場悲劇

關鍵字：林書豪,NBA,張曼源,央視

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

笑林書豪去NBA「擦地板」　央視「最凶」體育女神：看錯留言了！

影／利奇馬雨襲安徽　「黃色激流」 淹路面民眾爬屋頂脫困

Verasace把「港澳列國家」被抵制！楊冪凌晨火速終止合作：主權不可侵犯

影／落地精度7公分　陸體量最大可回收火箭RLV-T5試驗成功

利奇馬肆虐28死！臨海全市淹沒　古城千人受困「超歷史大洪水」

華聞快遞／上半年河北全省裝備製造業增加值同比增長12%

利奇馬釀洪水土石流「浙江22死10失蹤」　村民驚：8分鐘水就到4樓

「我睡一下」24歲正妹房間內留遺書燒炭…母一看內容軟腳痛哭

快訊／國泰空姐被捕！　香港警察尖沙咀驅散示威者

「爸媽對不起…」21歲女演員留遺書17樓跳下！死後164天竟被瘋狂催債

嬤寶喵壞習慣愛用手挖罐罐 聽「阿嬤來了」秒改埋頭裝乖

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

鬼鬼1年沒唱歌...笑哭「真的沒人找」　對台北跨年喊話：讓我雪恥一下！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

金齁甲！日本男友初嚐台式早餐 大讚蘿蔔糕、炒泡麵：難怪會胖

保全颱風天被吹倒「重摔3圈」 躺人行道2分鐘...網心疼集氣

好想瘦！正妹「水煮蛋減肥法」17天狂鏟4.1kg網推：求菜單

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

笑林書豪去NBA「擦地板」　央視「最凶」體育女神：看錯留言了！

影／利奇馬雨襲安徽　「黃色激流」 淹路面民眾爬屋頂脫困

Verasace把「港澳列國家」被抵制！楊冪凌晨火速終止合作：主權不可侵犯

影／落地精度7公分　陸體量最大可回收火箭RLV-T5試驗成功

利奇馬肆虐28死！臨海全市淹沒　古城千人受困「超歷史大洪水」

華聞快遞／上半年河北全省裝備製造業增加值同比增長12%

利奇馬釀洪水土石流「浙江22死10失蹤」　村民驚：8分鐘水就到4樓

「我睡一下」24歲正妹房間內留遺書燒炭…母一看內容軟腳痛哭

快訊／國泰空姐被捕！　香港警察尖沙咀驅散示威者

「爸媽對不起…」21歲女演員留遺書17樓跳下！死後164天竟被瘋狂催債

三餐吃生菜沙拉減肥！　性感女模「爆腸卡死30天」…醫揭後遺症：千萬別試

《以後別做朋友》爆紅...周杰倫一句「哎唷加油！」　竟讓周興哲陷瓶頸

腳腳被鯊魚吃掉...好痛啊！浮誇喵仰頭尖叫　網萌暈：快救駕

穿短褲當志工！少女大腿太粗「褲子不斷下滑」　險遭「斬首示眾」

鄧倫炫耀「追星成功」曬燦笑PO合照　溫暖對男神表白：不可替代

推拿、拉筋無效！她天生「走路像鴨子」X光全現形...只能打掉重練

抵制名單+1！托福、雅思報名網站標「中國台灣」　網哭：改考全民英檢了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

辦公桌必備可愛「小猴機車」模型！田宮推出HONDA MONKEY 125

Dappei／男女通用的夏日解熱穿搭3招，降溫超有感

大陸熱門新聞

「爸媽對不起…」21歲女演員留..

利奇馬肆虐28死！古城千人受困..

即／港警尖沙咀逮捕國泰空姐

「我睡一下…」24歲女房間燒炭..

影／網購500顆蛇蛋託運 孵出..

利奇馬登陸！浙江22死10失蹤

發現蒸氣眼罩！50歲男驚覺綠綠..

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆..

一芳廣州2店面「門口掛五星旗」..

24歲妻家中被打死　丈夫隱瞞凶..

55萬人受災、93間民房倒塌 ..

國泰機師被停職　另解雇2員工

他河底撈2支iPhone　歸還..

27歲女OL爽中4.5億元！1..

更多熱門

相關新聞

美籃續強化　華克、米歇爾信心佳

為備戰本屆世界盃男籃賽，美國男籃經過拉斯維加斯首階段集訓後，選出17名培訓國手名單，被視為此次國家隊先發後場組合的華克(Kemba Walker)、米歇爾(Donovan Mitchell)都表示，「首周集訓非常具有競爭力，全隊必定會持續進步下去。」

甜瓜大學恩師：球隊沒人不喜歡他

畢斯利入活塞　08年狀元榜眼合體

布萊恩第：得分第1條件先會傳球

波波維奇：美國男籃挑防守拚、跑動積極者

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

影／同僚怒爆23歲女警「上涼班」內幕

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」

人妻床戰冷氣工人　綠帽夫一問崩潰暴瘦

「爸媽對不起…」21歲女演員留遺書17樓跳下

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！被譙害孩子沒爸

票選最難吃泡麵！網：吃一口整碗倒掉

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！

利奇馬肆虐28死！古城千人受困「超歷史大洪水」

盤點亞洲8大猛鬼傳說飯店　台灣有3間

E罩杯女星無P照　下半身成亮點

27歲駕駛「連闖兩紅燈」自撞亡！民控：警察追車

更多

最夯影音

更多

嬤寶喵壞習慣愛用手挖罐罐 聽「阿嬤來了」秒改埋頭裝乖

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

鬼鬼1年沒唱歌...笑哭「真的沒人找」　對台北跨年喊話：讓我雪恥一下！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面