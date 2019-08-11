笑林書豪去NBA「擦地板」　央視「最凶」體育女神：看錯留言了！

▲張曼源被爆出要林書豪到NBA「擦地板」。（圖／翻攝自張曼源微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

央視女主播張曼源日前主持「特步」記者會，林書豪成為品牌首位具NBA資歷的代言人，並且成為該集團公益大使。她在簽約發佈會上口誤，將特步說成「安踏」，之後被問及林書豪是否值得一份NBA合約時，卻嘲諷的回答「去擦地板嗎」，引起了球迷的不滿。

張曼源從北京體育大學畢業，是「NBA最前線」女主播，擁有姣好身材與亮麗臉蛋，更有著「央視體育女神」封號，曾訪問多名球星。她9日主持完記者會後，還於微博大讚林書豪，「從書豪哥身上學到的東西真的太多，努力，優秀、堅韌、善良，篤定，包容……謝謝書豪哥，他的未來一定會越來越好！」

沒想到有球迷留言詢問，「豪哥值得一份NBA合同！對吧源哥哥？」張曼源卻回覆「去擦地板嗎？」由於林書豪隨暴龍隊拿下總冠軍後，目前正處於職業生涯低潮，自己都說彷彿被NBA放棄了，張曼源的「擦地板說」被球迷們認為是在火上添油，引發球迷們的怒火紛紛轉發，張曼源發現錯誤後緊急刪除。

張曼源隨後發文表示，口誤將品牌名稱講錯，是自己職業生涯最大錯誤，而「擦地板說」則是看錯了粉絲留言，並沒有貶低林書豪的意思，「以為球迷說讓我進NBA，我的意思真的是如果讓我進NBA只能擦地板」，向特步和林書豪道歉。她也表示林書豪還發影片給予鼓勵。