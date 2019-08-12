華聞快遞／大興機場機票開售！包含飛往成都、上海、廣州等地部分航線

▲北京大興國際機場。（圖／CFP）

《北京》大興機場機票開售 包括飛往成都、上海、廣州等地部分航線

中聯航官網以及訂票預訂網站指出，中聯航從大興機場起飛的9月30日的航班已進入銷售狀態，包括北京大興飛往成都、上海、廣州等地的部分航線。當天，已無從南苑機場始發的航班。（中新社）

《海南》海南商事制度改革添新舉措 10月起推行滾動年報制

海南省商事制度改革又添新舉措。省市場監管局近日頒布《商事主體滾動年報規定》，內容指出自今年10月1日起，在全省推行滾動年報制度。商事主體可自主選擇年報時間，任意選擇一日作為申報日，任何時間均可自主更正年報公示信息，休眠期間可免於報送年報。（中新社）

《廣西》廣西：打造百家小微企業示範園支持千家中小企業「上雲」

廣西壯族自治區人民政府辦公廳近日印發關於促進中小企業健康發展的多項措施，提出力爭到2021年培育100家產業特色鮮明的小微企業示範園，同時建立自治區、市、縣三級聯動協同推進機制，實施「千家企業上雲行動」。（新華網）

《上海》上海銀行業爭相啟動自貿區新片區金融服務

《中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區總體方案》日前發布，上海銀行業金融機構爭相第一時間啟動新片區金融服務，助推上海自貿區深化改革。（中新社）

▼上海。（圖／CFP）

《廣東》每年投入增至2億元！廣東財政推動民族地區發展

據廣東省財政廳日前消息，該廳深入分析廣東省民族地區發展面臨的形勢任務，通過制定十項財政扶持政策，全力推動民族地區發展。2019-2022年，廣東省財政每年安排的促進少數民族地區發展補助資金調整為一般性轉移支付，由每年4400萬元（人民幣，下同）增加至每年2億元，以支持美麗城鄉建設和特色產業發展。（中新社）

《北京》人工智能核心產業規模達570億元

中科高服日前發布《2019中國人工智能產業研究報告》，報告稱智能經濟時代的全新產業版圖初步顯現，預計2019年人工智能核心產業規模接近570億元（人民幣），目前安防和金融領域市場份額最大，工業、醫療、教育等領域具有爆發潛力。（中新社）

《貴州》2019年上半年貴州引進省外重點項目3051個

貴州省產業大招商推進工作電視電話會議上指出，2019年上半年貴州全省引進省外重點項目3051個、合同投資額4544.3億元（人民幣），「千企引進」優強企業521家。（中新社）

《重慶》重慶市上半年財政專項扶貧資金達46億元

重慶市財政局日前通報了三個數據：上半年撥了財政專項扶貧資金46億元（人民幣，下同），統籌整合財政涉農資金85億元，籌集支持易地扶貧搬遷項目的政府債券資金35.5億元。（新華網）

▼重慶市。（圖／CFP）