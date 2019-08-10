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華聞快遞／海南將舉辦「大型招商活動」　助力自貿區產業聚集

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▲華聞快遞／海南將舉辦「大型招商活動」　助力自貿區產業聚集（圖／中新社）

▲海口江東新區。（圖／中新社）

《海南》海南將舉辦大型招商活動　助力自貿區產業聚集

海南省商務廳9日透露，「2019年海南自貿區（港）產業園區投資合作大會」將於9月1日至3日在海口召開，大會旨在通過加大招商引資工作力度，推動海南自貿區（港）產業聚集。據悉，本次大會將在海口主會場和各園區分會場展開，內容包括領導會談、綜合推介、分園區推介、現場考察等。（中新社）

《北京》2019年上半年實現個人所得稅減稅540多億元人民幣

北京市財政局近日指出，截至2019年6月底，北京市已為企業和社會減負超過1000億元（人民幣，下同），其中個人所得稅減稅達544.1億元。據悉，截至6月底，北京的增值稅、企業所得稅、社會保險費等都有大幅降低，預計2019年全年市場主體將新增減稅降費近1800億元。（中新社）

《福建》促進商品零售消費穩增長！　廈門商貿企業最高可獲500萬元補貼

廈門市商務局、廈門市財政局近日印發《廈門市促進商品零售消費穩定增長措施》，積極鼓勵商貿行業深化供給結構性改革，提升產業基礎能力和產業鏈水平。據悉，符合條件的企業今年獎勵金額最高將達到500萬元。（中新社）

《海南》3家企業入圍2018年度「中國對外貿易綜合排名」前500強

「2019年中國對外貿易500強企業排名發布暨海南投資環境介紹會」9日在海南海口舉行，會上發布了《中國對外貿易500強排名報告（2018年度）》，其中海南航空股份有限公司、中石化（香港）海南石油有限公司、海南逸盛石化有限公司等，這3家海南企業入選綜合排名500強。（中新社）

▲華聞快遞／海南將舉辦「大型招商活動」　助力自貿區產業聚集（圖／中新社）

▲海南投資環境介紹會現場。（圖／中新社）

《北京》聚焦文化旅遊與冰雪產業合作！首屆中魁旅遊論壇在加拿大舉行

首屆中魁翠湖旅遊論壇當地時間9日在加拿大魁北克省蒙特朗布朗市（Mont-Tremblant）舉行。據悉，來自大陸與魁北克的政、商、學界約200名與會代表圍繞雙邊文化旅遊與冰雪產業合作展開交流，共謀機遇。（中新社）

《湖南》湖南長沙開通至紐約全貨機航線

湖南長沙至美國紐約全貨機航線9日成功首航，這是長沙機場繼北美全貨機航線開通以來的第二條B747機型的定期全貨機航線，也是長沙機場第六條全貨機航線。據悉，長沙機場國際貨運近年來快速發展，已先後開通了長沙至北美、達卡、馬尼拉、胡志明市、曼谷全貨機航線。（中新社）

《遼寧》遼寧鐵嶺發展綠色農業　打造「鐵字號」農產品品牌

為加快推進鐵嶺由大糧倉向綠色糧倉、綠色家園、綠色廚房轉變，遼寧當地政府大力推進農業標準化生產，狠抓「三品認證」全力打造「鐵字號」農產品品牌。（中新社）

《安徽》安徽82家企業上半年實現主營業務收入達4824.1億人民幣

安徽省統計局最新發布數據顯示，今年上半年以來，該省的82家企業技術中心所在企業主要指標保持增長，實現主營業務收入達4824.1億元，年增率增長9.8%；實現利潤總額319億元，增長3.5%。此外，其中的64家工業企業主營業務收入達3156.1億元，增長3.7%。

▼安徽省。（圖／中新社）

▲▼安徽省。（圖／CFP）

ET快訊
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關鍵字：華聞快遞,海南,北京,福建,廈門,安徽,遼寧,湖南

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