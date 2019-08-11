華聞快遞／上半年河北全省裝備製造業增加值同比增長12%

▲河北省。（圖／CFP）

《河北》上半年河北全省裝備製造業增加值同比增長12%

河北省工信廳指出，1至6月，全省裝備製造業增加值同比增長12%，增速比去年同期增長9.3個百分點，高於全省工業增速4.1個百分點，增加值佔全省規模以上工業的19.9%左右；全省裝備製造業主營業務收入同比增長4%，實現利潤總額同比增長1%。（河北日報）

《海南》海南省台資企業協會召開換屆改組大會

海南省台資企業協會10日在海口舉行換屆改組大會，140餘名代表參加會議。大會表決通過謝文盛為海南省台資企業協會第十二屆會長，朱天翎為第十二屆監事長。（海南日報）

《四川》四川省加快推進數字經濟發展 2022年全省數字經濟總量力爭超2萬億元

四川省政府近日明確提出要加快推進數字經濟發展，力爭到2022年，全省數字經濟總量超2萬億元（人民幣，下同），不斷壯大人工智慧、大數據、5G、超高清視頻等數字經濟核心產業規模，是四川數字經濟的重點發力方向。（四川日報）

《陝西》7月西安居民消費價格環比上漲0.6% 近六成鮮菜價格上漲

大陸國家統計局西安調查隊發佈數據顯示，7月份，西安居民消費價格環比上漲0.6%，同比上漲2.7%。其中，食品價格漲幅較大，近六成鮮菜價格出現上漲。統計數據顯示，7月份，食品價格環比上漲1.7%，拉動總指數上漲0.3個百分點。（西安日報）

▲陝西省西安市。（圖／CFP）

《重慶》南川頁岩氣開始向川氣東送管道輸氣

南川區頁岩氣8日已開始向川氣東送管道輸氣，現每天外輸頁岩氣460萬立方米，預計今年11月外輸頁岩氣規模將達每天500多萬立方米以上。南川是頁岩氣資源探明儲量615億立方米，預測儲量5000億立方米以上。（重慶日報）

《廣西》廣西暢通重大項目環評審批「綠色通道」

如今，到廣西生態環境廳服務視窗申請建設項目環評審批，只要提供申請書和環評文件，經法定公示後，10個工作日內便可取得建設項目環評文件批復，這項服務被稱為「環評審批綠色通道」。（廣西日報）

《湖南》湖南今年上半年外商直接投資40.6億元

2019年上半年，湖南外商直接投資40.6億元，同比增長24.1%，增幅居大陸全國第七位，高出大陸全國平均增幅16.9個百分點。這也是湖南外商直接投資增幅首次邁入大陸全國八強。新產業、新業態、新商業模式領域的新設外資企業數量呈現逐年加速增加趨勢。（長沙晚報）

《北京》55座地鐵車站首日試點「非現金支付」 近四成乘客掃碼購買地鐵單程票

從10日開始，包括北京站、北京西站等55座車站試點「非現金支付」，乘客可以在這些車站的售票視窗和自助售票機上掃碼購買單程票或者充值。「非現金支付」首日盡管是周六，但仍有近四成乘客選擇「非現金支付」方式購買單程票。（北京青年報）

▼乘客在北京西站嘗試使用非現金購買車票。（圖／翻攝自《北京青年報》）